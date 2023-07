Esistono due metodi facili da imparare per riconoscere un neo sospetto sulla nostra pelle. Uno è la regola dell’ABCDE e l’altro è il metodo del Brutto Anatroccolo. Allora, diciamolo subito: prima di tutto è sempre bene sottoporsi periodicamente a visite dermatologiche. Prevenzione sempre.

Tuttavia, anche noi possiamo guardarci allo specchio e farci un primo “auto-esame”. Lo dicevamo prima. Si chiama regola dell’ABCDE. Ogni lettera corrisponde a una caratteristica di un neo sospetto. Quindi fate attenzione.

A come Asimmetria. Il neo ha una forma irregolare e mostra delle asimmetrie?

B come Bordi. I bordi sono frastagliati, irregolari e danno al neo l’aspetto di una mappa?

C come Colore. Il neo ha sfumature o altre gradazioni come rosso, rosa, bruno, nero o persino blu? Un neo benigno ha solitamente un colore marrone testa di moro uniforme.

D come Dimensione. Il neo è maggiore di 6 millimetri?

E come Evoluzione. Nel giro di settimane o mesi il neo ha avuto una variazione repentina di dimensioni, forma, spessore e colore?

Oltre a questo metodo, ne esiste un altro, quello del “Brutto Anatroccolo”. Solitamente i nei hanno tutti le stesse caratteristiche. Il “brutto anatroccolo” ha forme e colore diversi dagli altri, e pertanto può essere considerato sospetto.

Lo sappiamo e l’abbiamo già detto. Quanto è importante la prevenzione. Sappiamo che l’insorgenza del melanoma, il tumore più aggressivo della pelle, può essere legata a fattori genetici e ambientali, tra cui l’esposizione ai raggi UV.

Pertanto è fondamentale evitare di esporsi al sole nella fascia oraria più pericolosa (dalle 12 alle 16); utilizzare sempre l’alta protezione con fattore 50+ quando ci si espone; sottoporsi periodicamente ad una visita dal dermatologo.

Guardarsi allo specchio prima e dopo la tintarella non è mai stato così importante.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it