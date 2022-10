Quello che tutti ormai chiamano “metodo Parisi” di cottura della pasta a fuoco spento, è già noto dalla fine del 700 e la cottura passiva, ovvero a fuoco spento appunto, è impiegata da secoli, soprattutto in oriente, per la preparazione del riso al vapore e anche il riso per sushi viene cotto in modo molto simile. C’è chi ci cucina il farro e secondo i nutrizionisti può essere un ottimo sistema per evitare che le verdure vengano stracotte e se ne perdano le proprietà nutritive. Verdure che possono essere comunque cotte a fuoco spento assieme alla pasta se quello che ce cerchiamo è un altro po’ di risparmio, anche di acqua.

In fondo è tutta una questione di temperatura perché lo sappiamo: l’acqua bolle a 100 gradi. No, l’acqua bolle a 100 gradi a livello del mare ma a 2000 metri di altitudine, dove la pressione atmosferica diminuisce, i nostri spaghetti cuociono a circa 93 gradi. Più che sufficienti comunque, perché alla pasta servono 80 gradi per cuocere. Ogni grado in più accorcia, al più, il tempo di cottura. E il fatto che l'acqua stia bollendo o meno non cambia in alcun modo le cose. Benjamin Thompson, uno dei fondatori della termodinamica, scriveva nel 1799 che “tutto il combustibile che viene utilizzato nel farla bollire vigorosamente è sprecato, senza aggiungere un singolo grado al calore dell’acqua e non velocizza o accorcia il processo di cottura. Poiché è dal

calore, dalla sua intensità e della sua durata che il cibo viene cotto, e non dall’ebollizione dell’acqua”. Quando l'acqua bolle tenere acceso il fuoco, quindi, non aumenta più la temperatura. E se lo spegniamo, e teniamo chiusa la pentola con un coperchio, la pasta sarà cotta molto prima che la temperatura dell'acqua scenda sotto gli 80 gradi necessari per trasformarla in un alimento delizioso.

Un trucchetto che, visto il periodo, può garantire qualche piccolo risparmio. Sì perché, calcolatrice alla mano i risparmi ci sono seppur minimi. Ma quanto costa cucinare un piatto di pasta? Per cucinare un piatto di pasta occorrono circa 10 minuti per far bollire l’acqua, 10 minuti per la cottura della pasta e altri 10 minuti per il sugo. Ipotizzando un costo di 1 euro al metro cubo, per cuocere un piatto di pasta ogni giorno dell’anno spenderemo circa 15 euro. Vogliamo spegnere il gas durante la cottura? togliamo un terzo del conto e ne spendiamo 10. Cucina e risparmi. Insomma… Sì, si può vivere felici, anche senza cucinare la pasta a ebollizione tutti i giorni, parola di nutrizionisti, chimici, chef stellati, premi nobel e anche del Ministero della Transizione Ecologica.

Approfondimento a cura di Simone Valesini e Alberto Pezzella. Riprese e montaggio di Alberto Pezzella.