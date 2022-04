Addio al tampone Covid? C'è il test del respiro che scova i positivi in 3 minuti

Nessun tampone, ma un test del respiro come per la misurazione del tasso alcolemico, per accertare la positività al Covid. Il nuovo esame - Covid19 Breathalyzer di InspectIR - ha avuto il via libera della Food and Drug Administration (Fda) americana cioè dell'ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Promette diagnosi più veloci ed economiche rispetto ai tamponi. Non li soppianterà però del tutto. Vediamo perché.

Dove si può usare Breathalyzer

Il nuovo test ha le dimensioni di un trolley e può essere usato negli studi medici ma anche in strutture non sanitarie, come porti e aeroporti. Il sistema separa e identifica miscele chimiche per rilevare cinque composti associati all'infezione da Covid. Una singola macchina può analizzare circa 160 campioni al giorno.

L'efficacia

Uno studio del test del respiro InspectIR ha rilevato che ha identificato con precisione oltre il 91% dei campioni positivi e quasi il 100% dei campioni negativi. Una sensibilità simile è stata rilevata in un altro studio incentrato sulla variante Omicron.

Il test sfrutta la tecnica della gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) per rilevare cinque composti organici volatili (volatile organic compounds, VOCs) associati all’infezione da Sars-CoV-2 nel respiro, che fanno parte delle famiglie di particolari sostanze, i chetoni e gli aldeidi. Quando il dispositivo "legge" questi marcatori dà un risultato positivo presunto, che deve essere poi confermato con un molecolare. I comntrolli "tradizionali" non andranno quindi in pensione. La stessa Fda sottolinea che "un risultato positivo va essere confermato con un test molecolare".

L’idea di dignosticare il Covid, ma anche altre patologie, dal test del respiro evitando analisi più invasive non è nuova. Il fiato però è influenzato da una serie di fattori cone i farmaci assunti e possibili patologie della bocca o dei denti, tutti elementi che potrebbero incidere sull'esito del test.