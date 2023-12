Perché il Covid è ancora in grado di mettere ko per settimane

La pandemia e i lockdown saranno pure alle spalle, ma il Covid continua a mietere vittime e a contagiare decine di migliaia di persone in tutta Italia. Solo a Roma, le autorità sanitarie hanno segnalato un picco di 10mila nuovi contagi. La prima preoccupazione è per i soggetti più fragili, anziani e chi ha patologie a rischio. Ma anche tra le altre categorie, compresi i giovani, contrarre il virus può comportare sintomi e conseguenze pesanti.

Gli scienziati specializzati nel nostro sistema immunitario, scrive l'emittente britannica Bbc, "avvertono che il Covid sta ancora causando infezioni devastanti che potrebbero essere peggiori di prima e metterci KO per settimane". Anche tra chi è stato a suo tempo vaccinato. Come mai? Tutto dipende dall'interazione tra il virus e le difese del nostro corpo. Con il passare del tempo rispetto a quando siamo stati vaccinati (o a quando abbiamo contratto il Covid), la nostra risposta immunitaria si indebolisce. E nel frattempo, il virus è mutato.

Secondo la professoressa Eleanor Riley, immunologa dell'Università di Edimburgo, con il crollo delle vaccinazioni tra i soggetti non a rischio, "i livelli di anticorpi delle persone contro Covid sono probabilmente bassi adesso come lo sono stati quando il vaccino è stato introdotto per la prima volta". Il professor Peter Openshaw, dell'Imperial College di Londra, concorda: "La cosa che prima ha fatto un'enorme differenza è stata la diffusione molto ampia e rapida dei vaccini: anche i giovani adulti sono riusciti a vaccinarsi, e questo ha fatto una differenza assolutamente enorme".

Chi non ha fatto un richiamo recente deve ora fare i conti con un Covid modificato. "I virus che circolano ora sono piuttosto distanti dal punto di vista immunologico dal virus originale utilizzato per produrre i primi vaccini o che per ultimo li ha infettati", dice Openshaw. In altre parole "molte persone hanno pochissima immunità ai virus Omicron e alle loro varianti", spiega.

Cosa succede a chi ha pochissima immunità? La risposta è nelle cellule T: queste intervengono in seconda battuta quando gli anticorpi latitano. Sono molto efficaci nel combattere il virus, e quindi ci impediranno di finire in ospedale. Ma possono comportare effetti collaterali pesanti: dolore muscolare, febbre, brividi. Per alcuni gli effetti durano una settimana, per altri anche tre settimane.

Cosa fare per evitare di restare ko durante l'inverno? L'invito del governo è di tornare a vaccinarsi anche se non si ha nelle categoria a rischio. Le Regioni stanno tornando a organizzare gli open day per favorire le immunizzazioni. Ma le autorità sanitarie raccomandano anche di tornare a seguire con attenzione alcune precauzioni: l'Ecdc, proprio la scorsa settimana, ha consigliato l'utilizzo delle mascherine nei luoghi affollati.