Covid, quanto dura e come cambia la risposta immunitaria nei vaccinati

Nel 99,8% dei soggetti che si sono sottoposti alla vaccinazione cotro il Covid sono presenti livelli di anticorpi. Il dato è contenuto in un'indagine condotta su diecimila dipendenti di Città della Salute e Università di Torino per valutare la risposta immunitaria alla vaccinazione. Lo studio ha preso il via nel maggio 2021 e per i ricercatori la risposta cellulare persiste sopra al 70% a distanza di 8 mesi dalla vaccinazione. Presentato alla presenza tra gli altri di Giovanni La Valle e Lorenzo Angelone, direttore generale e direttore sanitario della Città della Salute, lo studio, che nella sua prima fase ha confermato il maggior rischio per i dipendenti del comparto sanità di contrarre l'infezione rispetto al resto della popolazione, sembra suggerire che la risposta immunitaria cellulare contro il Sars-Cov-2 sia di lunga durata.

Quanto conta la genetica

Dallo studio emerge che lla diversa risposta individuale al vaccino anti Covid può essere messa in relazione alla variabilità genetica individuale. Ogni individuo presenta una variabilità in circa l'1% delle lettere del Dna, che lo rendono unico e differente dagli altri. E' la nostra unicità a portare con sè un'efficacia diversa.

La protezione

Di tutte le caratteristiche genetiche scritte nel genoma, e sono circa 23.000, i ricercatori si sono concentrati in particolare su un gruppo di geni - Hla, Human Leucocyte Antigens - che consentono di costruire alcune molecole espresse sulle nostre cellule, comprese quelle del nostro sistema immunitario. "Sono in corso ulteriori valutazioni - dicono i ricercatori - per accertare se il ruolo di queste caratteristiche genetiche sia indipendente dagli altri fattori che influenzano la risposta vaccinale. Infine, analoghe elaborazioni saranno completate anche per cogliere eventuali relazioni tra profili Hla e risposta cellulare al vaccino".