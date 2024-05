Il tennista finito in coma per il morso di una zanzara

Nicolas Moreno de Alboran era nel pieno della sua migliore stagione in carriera lo scorso settembre quando è stato costretto 10 giorni in un ospedale della Repubblica Dominicana. Ora il 26enne è pronto a fare il suo debutto nell'ATP Masters 1000 al BNP Paribas Open.

L’americano si stava avvicinando al suo debutto nella Top 100 nel 2023 quando una visita nella Repubblica Dominicana ha decretato per lui uno stop forzato: il newyorkese era tornato nell'isola caraibica dove era cresciuto da bambino per il matrimonio di un amico ma al penultimo giorno di quella vacanza si è svegliato con una febbre a 40. "Sono dovuto andare in ospedale e mi hanno detto che avevo la dengue, una puntura di zanzara molto comune ai tropici. Sono stato in ospedale per 10 giorni. Ho perso 10 chili", ha spiegato Moreno de Alboran che ha anche affidato ai social un video di quanto gli è successo. "Non potevo né bere né mangiare e questo ha rovinato il resto della mia stagione".

La dengue è una malattia tropicale infettiva trasmessa dalle zanzare, e può essere pericolosissima. La Dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Per l'Europa è una "malattia di importazione", l'incremento è dovuto ai sempre maggiori spostamenti di merci e persone. La malattia causa a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. Altri sintomi sono: mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini. La malattia può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica con emorragie gravi da diverse parti del corpo che possono causare veri e propri collassi e, in casi rari, risultare fatali. La misura preventiva più efficace contro la Dengue consiste nell’evitare di entrare in contatto con le zanzare vettore del virus.