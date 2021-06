Disturbi alimentari, l'appello del vicepresidente di Ananke: "Con il lockdown quasi triplicato il numero dei casi tra i più giovani"

Tra le iniziative messe in campo dall’Associazione per invertire questo trend, la presentazione di un libro che raccoglie le storie di 5 ragazze raccontante dalle madri

Con il lockdown è quasi triplicato il numero dei casi di DCA (disturbi del comportamento alimentare), soprattutto, tra i più giovani. “Per invertire questo trend, l’Associazione "Ananke - Villa Miralago" - dichiara il vicepresidente Alessandro Raggi (psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista) - ha messo in campo numerose iniziative tese anche a far incontrare i professionisti della materia con i familiari dei/delle giovani pazienti affetti/e da questi disturbi, per offrire loro tutto il sostegno possibile”. Nell’ambito di queste, verrà presentato il 1° luglio, nel parco all’aperto di Villa Miralago (VA), il libro di Silvia Ferreri “Le cose giuste”: cinque storie raccontante da cinque madri, un romanzo che scorre tutto d’un fiato e che tocca il cuore e la mente smuovendo sentimenti e riflessioni.

La storia di Elisa

Una delle storie - “La Mia Elisa” - è la parte centrale del lavoro della scrittrice che ha già lambito il Premio Strega con il suo romanzo d’esordio “La Madre di Eva” edito sempre da Rizzoli. “La mia Elisa” è la storia, raccontata da Annarita, della malattia di cui ha sofferto la figlia: «Ed Elisa è la sua ragazza, che di anoressia si ammala a diciassette anni senza nemmeno sapere perché. E con Elisa, si ammala pure lei». Si legge nell’incipit della storia. Elisa è stata curata a Villa Miralago, dove si svolgerà l’incontro tra l’autrice, le giovani ospiti della struttura e una rappresentanza di genitori de “Il Filo Lilla”, l’Associazione dei genitori dei pazienti della comunità. Villa Miralago, in provincia di Varese, è una comunità residenziale per la cura dei DCA, convenzionata e accreditata dalla Regione Lombardia, la più grande nel suo genere in Italia e rappresenta un modello di eccellenza riconosciuto in tutto il territorio nazionale.

Chi è Silvia Ferreri, l'autrice del libro

Silvia Ferreri, scrittrice e giornalista per Rai news 24, ha una penna decisa, un ritmo incalzante, una parola precisa, a tratti abbagliante per la sua lucidità espressiva. Appare particolarmente emozionata per questo incontro. Ha affermato: «L’idea di parlare del mio libro all’interno di Villa Miralago, mi rende molto orgogliosa. Sento anche una grande responsabilità. Quando ho cominciato a scrivere questo racconto non avevo idea di quello che mi sarei trovata davanti. Ho imparato molto dalla storia di Annarita ed Elisa, ho imparato che non ci sono armi se non la volontà e che amare e sentirsi amati ci tiene al caldo». I disturbi del comportamento alimentare, soprattutto dopo la pandemia, hanno visto un loro incremento esponenziale soprattutto tra i più giovani. Queste patologie sono divenute una vera e propria epidemia sociale. «I nostri terapeuti, gli Oss, gli infermieri, sono tutti altamente specializzati», dichiara il Presidente di Villa Miralago Mario Pozzoli, «l’intento della Direzione sanitaria e di tutta l’equipe è anche quello di creare sempre un ambiente di relazioni sane e positive e ci auguriamo che iniziative come questa possano essere parte di questo disegno». Infatti, il sintomo alimentare è solo la manifestazione più evidente di un disagio più profondo del soggetto, che spesso si situa a livello psicologico e relazionale. «Non vedo l’ora d’incontrare questi ragazzi, e chi si prende cura di loro e spero che sia un dialogo con loro. Vorrei sentire le loro voci insieme alla mia» ha concluso Silvia Ferreri.

L’appuntamento è fissato per giovedì 1° Luglio a partire dalle 11:00 sino alle 12:30, si svolgerà nel parco all’aperto di Villa Miralago (presso il Centro Sportivo coperto in caso di pioggia) e a causa del Covid, sarà riservato ai pazienti ospiti della struttura e a un ristretto numero di genitori invitati.