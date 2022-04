Sempre più bambini con misteriose (e gravi) epatiti: l'Oms apre un'indagine

Bambini che improvvisamente e senza motivazione apparente iniziano a star male. Sempre di più. Alcuni finiscono in ospedale in gravi condizioni. Cresce la paura per il rapido aumento di casi di misteriose epatiti acute nei bimbi. I primi casi sono stati segnalati nel Regno Unito e l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, aveva chiesto "di segnalare eventuali casi simili per determinare se si stanno verificando anche in altri Paesi". Pochi giorni dopo casi anche in Spagna. La paura sale e anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sta monitorando il fenomeno.

"Sebbene alcuni pazienti siano risultati positivi al Sars-CoV-2 o all'adenovirus, è necessario intraprendere la caratterizzazione genetica dei virus per determinare eventuali associazioni tra i casi", precisa l'Oms Europa che raccomanda "fortemente" agli Stati di "identificare, indagare e segnalare i potenziali casi". Per ora l'organizzazione "non raccomanda alcuna restrizione ai viaggi" nei Paesi dove sono state registrate queste infezioni epatiche con causa ignota: oltre al Regno Unito, anche Irlanda e Spagna.

Il boom di casi

L'Oms - spiega l'Ufficio regionale europeo dell'agenzia - il 5 aprile è stata informata di 10 casi di epatite acuta grave di origine sconosciuta in bambini under 10 (11 mesi-5 anni) nella Scozia centrale. L'8 aprile nel Regno Unito erano stati identificati 74 casi, compresi i 10 scozzesi. Nessun esito mortale, ma per alcuni è stato necessario il trapianto. "I virus dell'epatite a, b, c, e e d sono stati esclusi dopo i test di laboratorio, mentre sono in corso ulteriori indagini per comprendere l'eziologia di questi casi", evidenzia l'Oms in una nota.

"Dato l'aumento dei casi segnalati nell'ultimo mese e il potenziamento delle attività di screening, è probabile che nei prossimi giorni verranno segnalati più casi", avvertono gli esperti. "Dopo le prime avvisaglie nel Regno Unito - ricostruisce ancora l'Oms Europa - casi di epatite acuta di origine sconosciuta nei bimbi sono stati registrati anche in Irlanda, meno di 5 (confermati o possibili). Ma anche in Spagna sono stati segnalati 3 casi confermati in bambini di età compresa tra 22 mesi e 13 anni. Le autorità locali stanno attualmente indagando su questi casi".

L'epatite

Le epatiti virali sono infezioni a carico del fegato che, pur avendo quadri clinici simili, differiscono per origine della malattia, frequenza e gravità. A oggi sono noti 5 tipi di epatite virale determinati dai cosiddetti "virus epatitici maggiori": a, b, c, d, e. "Tuttavia - precisa lìIstituto superiore si danità - in circa il 10-20% dei casi l’agente responsabile dell’epatite resta ignoto. Nell’ultimo decennio del secolo scorso sono stati isolati altri virus potenzialmente coinvolti in questi processi infettivi, quali il virus 'F', il virus 'G' che, sebbene responsabile di infezione umana, solo in alcuni casi appare chiaramente associabile a malattia, il virus 'TT', frequentemente isolato in pazienti con vari tipi di patologie epatiche così come in soggetti sani, e ultimamente il 'SEN' virus, isolato in soggetti con epatite virale. Esistono poi altri virus, che accanto alla malattia di base possono a volte causare un quadro di epatite di varia gravità. Questi vengono definiti virus epatitici minori".

In Italia grazie al Sistema epidemiologico integrato dell’epatite virale acuta si monitora lo scenario epidemiologico. In particolare, negli ultimi 30 anni si è assistito a un calo progressivo dell’incidenza dell’epatite A e, ancor di più, delle epatiti B, C e Delta. Si sta invece configurando come malattia emergente, l’infezione da epatite E, per la quale si registra un aumento del numero di casi non legati a viaggi in aree endemiche.