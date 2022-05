Epatite dei bambini, in Italia 26 ospedalizzati e un trapianto

In Italia, come da ultimo aggiornamento della sorveglianza TESSy, sono stati riportati in totale 27 casi probabili, dei quali 26 (96,3%) sono stati ospedalizzati. Il 55,6% dei casi sono di sesso femminile. La maggior parte dei casi (16, il 59,3%) ha un'età inferiore a 5 anni.

È quanto si legge in una circolare del ministero della Salute sui 'Casi di epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica. Aggiornamento sulla situazione epidemiologica, sulle definizioni di caso e sulla sorveglianza'. Ulteriori segnalazioni pervenute, prosegue il documento nel capitolo relativo alla situazione epidemiologica nazionale, sono attualmente in corso di verifica. Tra i 17 casi testati per Adenovirus, 8 (47,1%) sono risultati positivi. Tra i 12 casi testati con tampone antigenico o molecolare per SARS-CoV-2, 2 (16,7%) sono risultati positivi. Un caso è stato sottoposto a trapianto epatico.

Le gravi epatiti nei bambini

Le prime segnalazioni di un aumento di epatiti in bambini con meno di 10 anni sono arrivate a inizio aprile dal Regno Unito: i primi casi registrati in Scozia il 31 marzo. I piccoli pazienti, secondo quanto affermato da Meera Chand, direttore delle infezioni cliniche ed emergenti presso l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, non avevano contratto nessuno dei cinque virus dell'epatite conosciuti (A, B, C, D ed E). In questi bambini - nella fascia d'età compresa tra 1 mese e 16 anni - sono state, infatti, diagnosticate epatiti acute (processi infettivi del fegato che insorgono e progrediscono velocemente) dalla causa sconosciuta.

Poi le segnalazioni sono arrivate anche da altri Paesi europei tra cui l'Italia. Sulle epatiti acute nei bambini si sono rincorse molte voci, ma al momento non è chiaro da cosa sia orginato il fenomeno: già in passato avevamo cercato di capire meglio cosa sta accadendo ascoltando alcuni esperti.