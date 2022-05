L'epatite misteriosa dei bambini, toccata quota 450 casi

Sono arrivati a quota 450 i casi di epatite pediatrica acuta di origine sconosciuta identificati in tutto il mondo dopo che è scattato l'alert sulla scia di un rialzo dei casi osservato inizialmente nel Regno Unito. Sul totale, 106 sono in Paesi Ue, inclusi 35 in Italia. A tracciare un bilancio della malattia che sta portando i bimbi in ospedale è l'Ecdc, il centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie. (I dati sono aggiornati a ieri, 10 maggio, ndr).

Cosa provoca l'epatite nei bambini

Cosa scateni la malattia è ancora oggetto di studio. Una possibile associazione con l'attuale infezione da adenovirus è stata trovata in casi nel Regno Unito, ma sono allo studio altre ipotesi. La maggior parte dei casi continua a non presentare evidenti punti di contatto. Sotto osservazione oltre a precisi parametri sanitari, anche viaggi, abitudini, dieta, occupazione dei genitori, potenziali esposizioni a sostanze tossiche, farmaci e animali domestici.

La mappa dei casi

Questa la distribuzione dei casi identificati per Paese Ue al 10 maggio:

Austria 2;

Belgio 3;

Cipro 2;

Danimarca 6;

Francia 2;

Germania 1;

Irlanda meno di 5;

Italia 35;

Olanda 6;

Norvegia 4;

Polonia 1;

Portogallo 8;

Spagna 22;

Svezia 9.

Cosa succede fuori dall'Ue

Nel Regno Unito al 3 maggio 2022 sono stati individuati 163 bambini, di età inferiore a 16 anni, con epatite acuta di origine sconosciuta. Di questi casi, 11 bambini hanno ricevuto un trapianto di fegato. Sono poi stati segnalati casi da Argentina (8), Brasile (16), Canada (7), Costa Rica (2), Indonesia (15), Israele (12), Giappone (7), Panama (1), Palestina (1), Serbia (1), Singapore (1), Corea del Sud (1) e Stati Uniti (almeno 109). Il numero totale di casi segnalati in tutto il mondo è di circa 450, inclusi 11 decessi segnalati dall'Indonesia (5), dalla Palestina (1) e dagli Stati Uniti (5).