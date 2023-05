Farmaci, addio alle ricette rosse: diventano tutte elettroniche

Novità importanti sulle prescrizioni dei farmaci, con una spinta verso le ricette elettroniche e una semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia farmaceutica e sanitaria. L’obiettivo è quello di ridurre la burocrazia per i medici di famiglia, a tutto vantaggio dei malati soprattutto cronici e dei disabili. Vediamo insieme tutte le novità contenute nel disegno di legge delega all’esame del Consiglio dei ministri. Tre i punti principali:

le ricette dei farmaci diventano tutte digitali;

viene introdotta la ricetta con ripetibilità illimitata per i pazienti cronici e con patologie invalidanti;

controlli più serrati sulle carenze di farmaci.

"Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici - ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci -. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare".

Ddl delega semplificazioni: più ricette elettroniche

Si è tenuto oggi un Consiglio dei ministri per la "semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria". L’obiettivo del governo è quello di alleggerire il lavoro (amministrativo) dei medici di medicina generale, spesso oberati da carichi di lavoro imponenti visto che sempre meno giovani scelgono questa attività. Si decide così di puntare sulle ricette di farmaci digitali, anche per i farmaci non rimborsati dal Sistema sanitario nazionale (Ssn).

Via libera alla ricetta con irripetibilità illimitata

Previste nuove norme a vantaggio di malati cronici e con patologie invalidanti, come la ricetta con irripetibilità illimitata. Cosa vuol dire? Che per i pazienti affetti da malattie croniche il medico potrà inserire in un’unica ricetta la posologia e il numero di confezioni dispensabili al massimo per 12 mesi. Il malato così non dovrà recarsi ogni mese dal medico per farsi fare la ricetta. La prescrizione annua potrà essere sospesa dallo stesso medico curante nel momento in cui se ne verifichi la necessità, per evitare inutili sprechi.

Si parla anche dell’introduzione di una ricetta con ripetibilità illimitata, ma solo per prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti. Il testo contiene anche misure per agevolare le persone con disabilità, per quanto concerne autorizzazioni, concessioni, contributi, agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità, nonché in materia di accesso alle prestazioni, programmi e servizi socio-assistenziali, di istruzione, formativi e di inclusione lavorativa, socio-sanitari, sanitari e di assistenza protesica e riabilitativa.

Misure per contrastare la carenza di farmaci

Il disegno di legga delega dovrebbe contenere anche misure per un controllo più stretto sulle carenze dei farmaci, con sanzioni in caso si tratti di prodotti critici indicati dall’Aifa in un elenco specifico. "Non dobbiamo sottovalutare il problema dei farmaci carenti, perché ha diverse ricadute. Se i medici prescrivono una terapia e poi questa non è disponibile, - ha dichiarato Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani - ci troviamo con mamme che girano 10 farmacie alla ricerca dell'antibiotico prescritto (si riferisce all'amoxicillina) con il relativo disagio, perdita di tempo e aumento del traffico, per poi tornare nuovamente dal medico".

La norma contiene anche importanti cambiamenti in tema di medicina estetica, dando la possibilità all’odontoiatra di esercitare attività non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.

Continua a leggere su Today.it