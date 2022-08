Troppi cittadini dipendenti da oppioidi: multate per la prima volta le farmacie

Se in troppi abusano di farmaci oppioidi (potenti antidolorifici che causano dipendenza, ndr) è anche colpa delle farmacie che non vigilano sulla vendita. Lo ha stabilito un tribunale federale dell’Ohio che ha condannato CVS, Walgreens e Walmart, le tre più grandi catene di farmacie degli Stati Uniti, a pagare un risarcimento. Dovranno sborsare complessivamente 650,5 milioni di dollari. Secondo la sentenza hanno contribuito alla crisi sanitaria degli oppioidi negli Stati Uniti.

Si tratta di una pronuncia storica. È la prima volta che le principali società che vendono farmaci nel Paese vengono condannate a un risarcimento per il proprio ruolo nella diffusione degli oppioidi. In passato erano state condannate società più piccole o aziende produttrici di farmaci Le cause si erano risolte con risarcimenti o accordi extragiudiziali. Stavolta no. Secondo quanto stabilito, l'offerta eccessiva di questo tipo di medicinali si accompagna a uno scarso controllo e a un florido mercato nero.

Negli Stati Uniti il problema dell'abuso di farmaci psicoattivi è molto serio con migliaia di morti ogni anno. Il fenomeno è nato negli anni '90 quando è iniziata la vendita dell’ossicodone: molti medici hanno iniziato a prescriverlo ai propri pazienti che poi hanno iniziato ad abusarne sviluppando problemi di dipendenza. La Food and Drug Administration statunitense - equivalente della nostra Agenzia del farmaco - nel definire il crescente fenomeno dell’abuso di oppioidi nella popolazione americana una il termine “epidemia”.

Il pagamento potrà essere dilazionato, ma parallelamente dovranno essere finanziati progetti per la prevenzione della dipendenza.CVS, Walgreens e Walmart hanno annunciato che presenteranno ricorso contro la sentenza e hanno respinto tutte le accuse. Per loro i responsabili principali sono i produttori delle sostanze e i medici che le prescrivono.