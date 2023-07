Alzheimer: un nuovo farmaco sarebbe in grado di rallentare la progressione della malattia

La lotta contro l'Alzheimer potrebbe essere a un punto di svolta. La cautela ovviamente è d'obbligo, ma i risultati di uno studio condotto su un farmaco chiamato donanemab sarebbero piuttosto incoraggianti. Nelle persone con malattia sintomatica precoce positiva per l'amilode trattate con questo medicinale, il declino cognitivo e funzionale ha infatti subito un rallentamento significativo. È quanto emerso da una sperimentazione clinica di fase 3 i cui dati sono stati pubblicati sul Journal of the American Medical Association. Il donanemab è un anticorpo monoclonale che aiuta a rimuovere la beta-amiloide, la proteina alla base delle placche caratteristiche della malattia.

Lo studio

La sperimentazione "Trailblazer-Alz 2" ha coinvolto più di 1.700 pazienti con Alzheimer in fase iniziale che hanno ricevuto il farmaco o un placebo. Passato circa un anno e mezzo, nei pazienti trattati con donanemab la malattia era progredita più lentamente: di circa il 35% nelle persone con forme più precoci e del 22,3% se si consideravano tutti i pazienti. Dati che si traducono in un rallentamento di 4,36 mesi. Inoltre, in circa la metà dei pazienti trattati con il nuovo farmaco la malattia non ha mostrato peggioramenti clinici per almeno un anno, rispetto al 29% dei pazienti che avevano ricevuto il placebo.

Questi risultati "danno speranza alle persone con malattia di Alzheimer che hanno urgente bisogno di nuove opzioni terapeutiche" ha commentato Huzur Devletsah, presidente e direttore generale di Lilly Italy Hub. "Questo - ha aggiunto - è il primo studio di fase 3 in cui una terapia capace di modificare la progressione della malattia replica i risultati clinici positivi osservati in uno studio precedente. Se approvato riteniamo che donanemab possa fornire alle persone con malattia di Alzheimer benefici clinicamente significativi, nonché la possibilità di completare il loro ciclo di trattamento già 6 mesi dopo che la placca amiloide è stata eliminata. Nell'ambito di un ecosistema sanitario già complesso per quanto riguarda il morbo di Alzheimer, dobbiamo continuare a rimuovere qualsiasi barriera di accesso alla diagnosi e terapia mirate all'amiloide".

"Questi risultati dimostrano che diagnosticare e trattare le persone più precocemente nel corso della malattia di Alzheimer può portare a un beneficio clinico rilevante" sottolinea Alessandro Padovani, presidente della Società italiana di neurologia e direttore dell’Istituto di Neurologia clinica agli Spedali Civili di Brescia. "Il ritardo nella progressione della malattia nel corso della sperimentazione è significativo e può dare alle persone più tempo per fare le cose che sono significative per loro. Le persone che vivono con la malattia di Alzheimer precoce e sintomatica - ricorda - continuano a lavorare, a godersi i viaggi, a condividere tempo di qualità con la famiglia: vogliono sentirsi se stessi, più a lungo. I risultati di questo studio - conclude Padovani - rafforzano la necessità di diagnosticare e trattare la malattia prima di quanto si faccia oggi".