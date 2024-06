Dopo l'inchiesta di Today.it approvato farmaco anti tumori bloccato dalla burocrazia

L'agenzia italiana per il farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità del farmaco antitumorale Sotorasib (Lumykras) già disponibile in centri ospedalieri e sotto prescrizione oncologica. I pazienti con mutazione KRAS G12C affetti da adenocarcinoma polmonare non a piccole cellule, il più comune tra i tumori maligni del polmone, possono ora avere accesso a un farmaco mirato, di seconda linea, che ha dimostrato un importante beneficio di sopravvivenza: a due anni dalla prognosi il 33 per cento delle persone che si sono sottoposte alla cura risultano ancora in vita.

Il Lumykras è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con cancro del polmone in stadio avanzato e in progressione dopo che la prima linea di trattamento (chemioterapia e immunoterapia) sia risultata inefficace. Il via libera dell'Aifa è arrivato in netto ritardo rispetto agli altri decisori europei.

Come Today.it aveva già denunciato lo scorso febbraio la casa farmaceutica che ha sviluppato il farmaco aveva sottoposto ad Aifa la richiesta di rimborsabilità subito dopo l’approvazione da parte dell'ente europeo di vigilanza (Ema): era il 6 gennaio 2022. A quasi due anni dal prima via libera e dopo un movimento di opinione che aveva portato migliaia di persone a sottoscrivere una petizione a Change.org, la burocrazia ha reso disponibile il Sotorasib anche in Italia.

Fino ad oggi chi - non trovando benefici dai trattamenti tradizionali - voleva affidare le proprie speranze alla nuova molecola dove andare in Germania, oppure a Roma ma oltre le mura del Vaticano, e pagare di tasca propria.

"L'approvazione in Italia del Sotorasib rappresenta un evento estremamente positivo nel campo della medicina oncologica. Questo farmaco, innovativo nella sua classe, offre nuove speranze ai pazienti affetti da tumori con mutazione del gene KRAS G12C, una tipologia particolarmente difficile da trattare" sottolinea a Today.it Gianfranco Buccheri, direttore medico di ALCASE Italia, un'associazione no profit che aiuta legalmente i pazienti oncologici. "La disponibilità di Sotorasib nel nostro paese segna un importante passo avanti nella lotta contro il cancro, dimostrando l'impegno continuo della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie italiane nel migliorare le opzioni terapeutiche per i pazienti oncologici".

L'Aifa nella determina dello scorso 17 maggio sottolinea come il medicinale - dal valore di 12mila euro per un mese di trattamento - sia soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, poiché di esclusivo uso ospedaliero. Viene altresì istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale

Chi ha convissuto con una malattia tumorale è consapevole che la sopravvivenza è legata alla rapidità con cui vengono intraprese le cure. In particolare questo farmaco è mirato per i pazienti positivi a una mutazione genetica denominata KRAS G12C in cui proteina K-Ras - implicata nel controllo dei processi di proliferazione cellulare - rimane perennemente in uno stato attivo determinando la crescita delle cellule tumorali. In pratica la proliferazione del tumore.

Per questi pazienti evitare che il tumore arrivi al IV stadio - e che le metastasi vadano in giro per il corpo - è una vera e propria lotta contro il tempo. Ora il sotorasib può rappresentare una speranza a portata di mano per combattere una mutazione così frequente e mortale considerata inattaccabile dai farmaci in commercio

"Vorrei ringraziare chi ha aiutato mio padre e le tante altre persone che necessitavano di un farmaco mirato per la mutazione KRAS G12C" spiega a Today.it la figlia di uno dei pazienti che ora ha avuto accesso al farmaco, prima firmataria di una petizione su Change.org che denunciava i ritardi dell'Aifa. "Con la speranza che nuovi studi presentati all’ASCO portino risultati ancora più performanti. A tal proposito so che ci sono trial in corso che se dovessero superare la III fase, porterebbero un vero e proprio punto di svolta per chi possiede questa mutazione". "Come sempre, spero che un domani questi farmaci non vengano approvati con lunghi ritardi qui in Italia, per evitare di perdere tempo prezioso" conclude.