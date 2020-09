C'è un nemico silenzioso che ruba la vista ad oltre un milione di italiani

Ne soffrono 1 milione e 200 mila persone in Italia, 55 milioni nel mondo, il 50% dei pazienti non sa di averlo e il 20% è esposto al rischio concreto di perdere la vista: il glaucoma è una patologia che colpisce principalmente le persone di oltre 40 anni.

Sono questi i dati confermati dai migliori esperti dell'Aisg, associazione italiana studio per il glaucoma, che dal 10 al 12 settembre terrà in modalità webinar il 4° Congresso internazionale. I maggiori esperti nazionali e internazionali si riuniranno, infatti, via web per confrontarsi sulle ultime novità di ricerca legate alla patologia del Glaucoma.

Cos’è il glaucoma e da cosa viene generata

Il glaucoma è una patologia degenerativa che generalmente coinvolge entrambe gli occhi determinando danni permanenti al nervo ottico, che nel tempo possono portare a ipovisione e cecità (oggi è la seconda causa di cecità nei Paesi industrializzati). Il fattore di rischio più importante è la pressione oculare elevata, ma in un terzo dei casi viene osservato in pazienti con pressione oculare normale. Il soggetto può andare incontro a una progressiva riduzione del campo visivo fino alla visione cosiddetta "tubulare" che dà l'impressione di guardare attraverso un cono, perché si riesce a vedere solo una piccola parte di ciò che si ha davanti. Non esiste una cura definitiva, la patologia può solo essere rallentata.

È stato osservato che in alcuni pazienti glaucomatosi si assisterebbe anche a una progressiva compromissione strutturale e funzionale di zone cerebrali non propriamente deputate alla visione. Non è raro che le persone non si accorgano, anche per lungo tempo, di esserne affette e arrivino dall'oculista quando la situazione è ormai già compromessa