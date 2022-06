Infarto, basterà una visita oculistica per dire se una persona è a rischio

Una semplice visita oculistica potrà essere utile per dire se una persona è a rischio infarto. La novità, che rappresenterebbe una svolta nella prevenzione, è contenuta in uno studio presentato durante la conferenza internazionale dell'European Society of Human Genetics dagli scienziati dell'Università di Edimburgo. Il team, guidato da Ana Villaplana-Velasco, ha elaborato un metodo in grado di combinare informazioni dei vasi sanguigni nella retina con dati genetici. Incrociandole si può fare una "previsione accurata" del rischio di malattia coronarica (Cad) e di infarto del miocardio (Im),

"Sapevamo già che le variazioni della vascolarizzazione della retina avrebbero potuto offrire informazioni sulla nostra salute. Dato che l'imaging retinico è una tecnica non invasiva, abbiamo deciso di studiare i benefici per la salute che potremmo ottenere da queste immagini", afferma Ana Villaplana-Velasco, studentessa di dottorato presso l'Usher and Roslin Institutes, Università di Edimburgo, Edimburgo, Regno Unito. E spiega: "Abbiamo studiato i modelli di ramificazione del sistema vascolare retinico calcolando una misura denominata dimensione frattale (Df) dai dati disponibili dalla biobanca britannica (UKB). La biobanca include dati demografici, epidemiologici, clinici, di imaging e di genotipizzazione di oltre 500.000 partecipanti in tutto il Regno Unito. Abbiamo scoperto che il Df inferiore, schemi di ramificazione dei vasi semplificati, è correlato al rischio di malattia coronarica".

I ricercatori hanno quindi sviluppato un modello in grado di prevedere la previsione del rischio di infarto miocardico studiando i partecipanti all'UKB che avevano sperimentato un evento di infarto miocardico dopo la raccolta delle loro immagini retiniche. Il modello includeva Df e fattori clinici tradizionali, come età, sesso, pressione sanguigna sistolica, indice di massa corporea e stato di fumo per calcolare il rischio di infarto miocardico personalizzato. "Sorprendentemente, abbiamo scoperto che il nostro modello è stato in grado di classificare meglio i partecipanti con rischio di infarto miocardico basso o alto nell'UKB rispetto ai modelli consolidati che includono solo dati demografici. Il miglioramento del nostro modello è stato ancora maggiore se abbiamo aggiunto un punteggio relativo alla propensione genetica allo sviluppo di infarto miocardico”, dice Villaplana-Velasco. "Ci siamo chiesti - aggiunge - se l'associazione Df-MI fosse influenzata dalla biologia condivisa, quindi abbiamo esaminato la genetica di Df e abbiamo trovato nove regioni genetiche che guidano i modelli di ramificazione vascolare retinica. È noto che quattro di queste regioni sono coinvolte nella genetica delle malattie cardiovascolari. In particolare, abbiamo scoperto che queste regioni genetiche comuni sono coinvolte nei processi relativi alla gravità e al recupero dell'infarto miocardico”.

Questi risultati possono essere utili anche per identificare la propensione ad altre malattie. Le variazioni del pattern vascolare retinico riflettono anche lo sviluppo di altre malattie oculari e sistemiche, come la retinopatia diabetica e l'ictus. I ricercatori ritengono che sia possibile che ogni condizione possa avere un profilo di variazione retinico unico. "Vorremmo indagare ulteriormente su questo, oltre a intraprendere un'analisi specifica per sesso. Sappiamo che le femmine con un rischio maggiore di infarto miocardico o CAD tendono ad avere deviazioni vascolari retiniche pronunciate rispetto alla popolazione maschile. Vorremmo ripetere la nostra analisi separatamente in maschi e femmine per indagare se un modello specifico per sesso per l'infarto miocardico completa una migliore classificazione del rischio", sottolinea Villaplana-Velasco.

In futuro, un semplice esame della retina potrebbe quindi essere in grado di fornire informazioni sufficienti per identificare le persone a rischio. L'età media per un infarto miocardico è di 60 anni e i ricercatori hanno scoperto che il loro modello ha raggiunto le migliori prestazioni predittive più di cinque anni prima della malattia. "Quindi il calcolo di un rischio di infarto miocardico individualizzato da coloro che hanno più di 50 anni sembrerebbe appropriato - afferma Villaplan-Velasco - Ciò consentirebbe ai medici di suggerire comportamenti che potrebbero ridurre il rischio, come smettere di fumare e mantenere normali il colesterolo e la pressione sanguigna. Il nostro lavoro mostra ancora una volta l'importanza di un'analisi completa dei dati raccolti di routine e il suo valore nell'ulteriore sviluppo della medicina personalizzata".