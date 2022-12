Influenza, mancano farmaci per febbre e dolori: quali sono e come sostituirli

L'influenza corre e i farmaci scarseggiano, mentre aumentano i casi covid. L'alto numero di persone ammalate a causa delle due malattie in circolazione ha aumentato a dismisura la richiesta di farmaci per la cura dei sintomi, il sistema è sotto stress e alcuni prodotti iniziano a scarseggiare. Soprattutto quelli per bambini, la fascia d'età più colpita in una stagione influenzale tra le più intense degli ultimi anni.

Quali farmaci mancano

"Siamo in seria difficoltà per la mancanza di alcuni farmaci, come quelli per l'aerosol, ad esempio il Clenil* che è il più usato, ma soprattutto medicinali pediatrici, a partire dagli sciroppi antibiotici, e simili". A lanciare l'allarme è Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio e coordinatore Consiglio nazionale Federfarma, che spiega all'Adnkronos Salute come, "mentre per l'ibuprofene, anch'esso super richiesto, abbiamo tante alternative con farmaci generici o equivalenti che contengono lo stesso principio attivo, per i bambini è più complicato perché non possono assumere tutte le forme farmaceutiche: in alcuni casi possono prendere solo sciroppi. E dire no a una mamma è pesante", confessa.

Non solo. "Riguardo queste carenze, sempre più frequenti negli ultimi mesi, noi farmacisti - riferisce Leopardi -, spesso non ne conosciamo neanche il motivo e siamo in difficoltà davanti a una mamma che ce lo chiede". Le criticità sono causate anche dai problemi della catena logistica mondiale e dalla crisi energetica: "Sappiamo che a causa della crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, trattandosi di farmaci che costano pochissimo, alcune aziende hanno interrotto la produzione perché non ricevono le materie prime o quelle necessarie al confezionamento, o comunque che ci sono problemi di approvvigionamento, ma nella maggior parte dei casi non sappiamo perché mancano e quando potremo riaverli. In molti casi, come quello dell'ibuprofene o altri medicinali per adulti - rimarca - è più facile sostituirli con un generico o con un altro principio attivo, una soluzione si trova parlandone con il cittadino e con il suo medico nei casi più particolari, ma - ribadisce - per i bambini siamo in difficoltà".

L'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, pubblica periodicamente l'elenco dei farmaci carenti, e nell'ultima pubblicazione sono aumentati proprio i prodotti farmaceutici a base di ibuprofene. Ad esempio, nella lista sono inseriti sia il Moment 200 che il 400. Stessa cosa vale per la tachipirina. L'elenco Aifa, nel frattempo, sta crescendo e anche questo è un segno delle difficoltà del settore. Un paio di mesi fa i medicinali carenti erano 3.080, adesso siamo arrivati a 3.132. Quelli più critici, per i quali è stata autorizzata l'importazione dall'estero, sono 321.