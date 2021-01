I migliori kit di protezione, per difendersi dal Coronavirus senza spendere troppo

Mascherine, gel igienizzanti, saturimetro: i dispositivi per proteggersi dalla diffusione del Coronavirus sono numerosi, e possono costituire un peso economico non indifferente sulla gestione del budget familiare.

Proprio per questo, i kit di protezione sono un'ottima soluzione, che ci permette di avere sempre a disposizione tutti i dispositivi di protezione fondamentali e, allo stesso tempo, di poter risparmiare e non spendere troppo.

Abbiamo quindi selezionato i migliori kit di protezione, completi e di ottima qualità e tutti con spedizione gratuita!

Kit Adulti a prezzo scontato

Il Kit Adulti è pensato per la protezione quotidiana di 2 persone che vogliono risparmiare senza dover acquistare un'eccessiva quantità di dispositivi. Questo kit comprende:

4 confezioni da 20 stick pack monouso da 2,8 ml di gel disinfettante per le mani con il 70% di alcol marcato Steriman;

20 mascherine chirurgiche tipo II certificate made in Italy;

chirurgiche tipo II certificate made in Italy; 20 mascherine FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente.

Il gel per le mani Steriman è una soluzione idroalcolica al 70% con proprietà antimicrobiche a base di alcool, glicole propilenico, glicerina, geraniolo, dal rapido assorbimento e senza risciacquo. Inoltre, è un prodotto made in Italy e un Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. n. 18761.

Le mascherine chirurgiche sono anch'esse 100% made in Italy, sono realizzate con 3 strati di tessuto non tessuto (TNT) e sono idrorepellenti, antibatteriche e anallergiche. Inoltre, sono molto comode da indossare (dimensioni 175x95mm), anche grazie agli elastici morbidi e allo stringinaso modellabile, hanno un elevato potere filtrante (BFE ≥ 98%) e sono dotate di Certificazione UNI EN 14683:2019.

Infine, le mascherine FFP2 sono un prodotto testato e certificato CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009, presentando la marcatura CE su ogni mascherina, sono dotate di protezione da batteri e particolato con capacità di filtraggio superiore al 94% e sono imbustate singolarmente, così da garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione. Inoltre, sono dotate di 4 strati, per la massima protezione, di elastici in spandex, fibra sintetica di poliuretano che li rende morbidi, flessibili e leggeri, e di marcatura NR, la quale indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile.

Kit Safe Kids per bambini a prezzo scontato

Il Kit Protezione Covid Safe Kids è stato appositamente ideato per le esigenze e la protezione dei bambini, e si compone di tutto ciò che è necessario per la protezione dei nostri figli, sia per una giornata a scuola che per una passeggiata all'aria aperta.

Il Kit comprende:

2 Confezioni da 20 stick pack da 2,8 ml di Gel mani Steriman Disinfettante con il 70% alcol;

100 mascherine chirurgiche formato bambini tipo II certificate made in Italy;

chirurgiche formato bambini tipo II certificate made in Italy; 4 mascherine colorate lavabili e riutilizzabili per bambini 3-10 anni in diverse colorazioni.

Kit Safe Family per tutta la famiglia a prezzo scontato

Il Kit Safe Family è adatto alla protezione quotidiana di tutta la famiglia, ed è disponibile in due diverse varianti.

Formato Smart - composto da:

3 Confezioni da 20 stick pack monouso da 2,8 ml di Steriman Gel disinfettante mani con il 70% di alcol;

50 mascherine chirurgiche Bambino tipo II certificate;

chirurgiche Bambino tipo II certificate; 60 mascherine FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente.

Formato Plus - composto da:

5 Confezioni da 20 stick pack monouso da 2,8 ml di Steriman Gel disinfettante mani con il 70% di alcol;

100 mascherine chirurgiche Bambino tipo II certificate;

chirurgiche Bambino tipo II certificate; 60 mascherine FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente;

FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente; 1 Saturimetro Pulsossimetro da Dito Certicato CE

Kit Poker Mascherine a prezzo scontato

Il Kit Poker Mascherine si compone di diversi modelli di mascherine chirurgiche, classiche e colorate, e FFP2, ed è l'ideale per tutti coloro che usano diverse tipologie di mascherine a seconda del contesto, ma anche per chi ama cambiare il colore della mascherina, magari per abbinarlo al proprio outfit, rimanendo comunque sempre protetti e in sicurezza.

Il Kit Poker Mascherine comprende:

50 mascherine chirurgiche tipo II certificate e Made in Italy;

chirurgiche tipo II certificate e Made in Italy; 50 mascherine FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente;

FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente; 20 mascherine chirurgiche colorate nero opaco;

chirurgiche colorate nero opaco; 20 mascherine chirurgiche colorate rosa.

Le mascherine chirurgiche sono un prodotto 100% made in Italy, realizzate con 3 strati di tessuto non tessuto (TNT) e idrorepellenti, antibatteriche e anallergiche. Inoltre, sono molto comode da indossare (dimensioni 175x95mm), anche grazie agli elastici morbidi e allo stringinaso modellabile, hanno un elevato potere filtrante (BFE ≥ 98%) e sono dotate di Certificazione UNI EN 14683:2019.

Le mascherine FFP2 sono testate e certificate CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009, presentando la marcatura CE su ogni mascherina, sono dotate di protezione da batteri e particolato con capacità di filtraggio superiore al 94% e sono imbustate singolarmente, così da garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione. Inoltre, sono dotate di 4 strati, per la massima protezione, di elastici in spandex, fibra sintetica di poliuretano che li rende morbidi, flessibili e leggeri, e di marcatura NR, la quale indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile.

Infine, le mascherine chirurgiche colorate (dimensioni 17,5x9,5cm) sono dispositivi medici esenti da IVA, con un elevato potere filtrante (BFE ≥ 98%) e realizzare in 3 strati: 2 strati in TNT e 1 di Meltblown. Inoltre, sono certificate CE e con Certificazione UNI EN 14683:2019+AC:2019 TIPO II e sono dotate di elastici auricolari e nasello regolabile.

Kit Protezione DPI a prezzo scontato

Il Kit Protezione DPI è pensato per coloro che vogliono disporre di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale senza spendere troppo. Questo kit, infatti, comprende diversi DPI, utili per proteggersi e contrastare l'epidemia da Coronavirus:

50 mascherine chirurgiche tipo II certificate e Made in Italy;

chirurgiche tipo II certificate e Made in Italy; 50 mascherine FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente;

FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente; 2 Visiere Protettive Made in Italy;

1 Saturimetro - Pulsossimetro da Dito certificato CE;

2 da 20 stick pack monouso da 2,8 ml di gel disinfettante per le mani con il 70% di alcol marcato Steriman.

La visiera è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di Cat.I Made in Italy, antibatterica, antiriflesso e dalla visione nitida e dotata di schermo PET, frontalino in LDPE a cellule chiuse e schiuma EVA anallergica e banda elastica regolabile.

Kit Self Protection a prezzo scontato

Il Kit Self Protection si compone di due strumenti fondamentali per la protezione personale quotidiana fuori e dentro casa, ovvero:

50 mascherine FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente;

FFP2 Certificate e Marcate CE, imbustate singolarmente; 1 Saturimetro Pulsossimetro da Dito Certicato CE.

Le mascherine FFP2 sono testate e certificate CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009, presentando la marcatura CE su ogni mascherina, sono dotate di protezione da batteri e particolato con capacità di filtraggio superiore al 94% e sono imbustate singolarmente, così da garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione. Inoltre, sono dotate di 4 strati, per la massima protezione, di elastici in spandex, fibra sintetica di poliuretano che li rende morbidi, flessibili e leggeri, e di marcatura NR, la quale indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile

Il saturimetro Fingertips da dito, invece, è uno strumento professionale ideale per il controllo quotidiano di SpO2 e frequenza del polso. Inoltre, è dotato di display OLED chiaro e luminoso, spegnimento automatico e indicatore di Batteria Scarica, è resistente all'acqua e funziona con la semplice pressione di un pulsante.

