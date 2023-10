"Così siamo riusciti a salvare vite con una semplice telefonata"

"Se non le dispiace, dottoressa, io il giubbotto lo terrei, mi sento più sicuro quando lo indosso". Siamo in provincia di Bergamo, a pochi mesi dalla fine dell'emergenza da Covid-19. Qui i camion militari hanno smistato le bare delle vittime fuori dalla regione nella fase più dura della pandemia. Qui medici hanno dovuto escogitare nuovi modi per rimanere in contatto con pazienti isolati nelle città e nei paesi delle valli alpine e prealpine. E per monitorare chi è affetto da scompenso cardiaco cronico, anche a distanza, decidono di utilizzare un sistema all'avanguardia. Ai pazienti vengono consegnati dei "giubbotti" dotati di sensori per rilevare i loro dati clinici in tempo reale. Dati che vengono inviati agli ospedali, a chilometri di distanza: se ci sono urgenze o criticità i sanitari intervengono. Un semplice scambio di informazioni che può salvare una vita, ma che incontra inizialmente lo scetticismo e la ritrosia di molti.

Quando gli ambulatori vengono riaperti l'azienda sanitaria chiede di restituire a tutti i pazienti i "device": il progetto era infatti limitato all'emergenza. Ed è a questo punto che arriva la sorpresa: "Anche se all’inizio non l’ho presa proprio bene perché mi sembrava difficile gestire tutta questa tecnologia, adesso è diventata un’abitudine a cui rinuncio malvolentieri - spiega un paziente ai medici - la televisita poi mi ha permesso di non chiedere sempre giorni di permesso sul lavoro, mi consente di tenermi sotto controllo rinunciando meno alla mia autonomia e ai miei impegni. È come se fosse il mio 'home-banking' della salute". Un segnale che incoraggia i medici e l'azienda sanitaria locale a insistere su una strada che finora nessuno ha battuto.

Dall'emergenza alla normalità: la rivoluzione parte da Bergamo

L'anno zero è il 2020. In provincia di Bergamo l'allarme Covid arriva prima che nel resto d'Italia e il prezzo, come abbiamo già ricordato, è drammatico. L'azienda socio sanitaria territoriale (Asst) di Bergamo Est copre le aree di Alzano Lombardo, Nembro e Albino, vero e proprio epicentro dell'allarme pandemico. Luoghi tornati recentemente alla ribalta per il processo relativo alla mancata istituzione di una zona rossa. A finire sotto i riflettori sono soprattutto i reparti di terapia intensiva stracolmi che non riescono a stare al passo del contagio. Ma a destare preoccupazione ci sono anche i tanti pazienti cronici isolati dalle strutture sanitarie. Ed è questo punto che, un gruppo di medici e dirigenti ha un'idea: "Non avevamo bussole, ci siamo dovuti inventare un modello da zero - ci spiega la dottoressa Patrizia Rocca, cardiologa e coordinatrice del progetto di telemedicina della Asst di Bergamo Est - la nostra urgenza era di gestire i pazienti che non potevamo fare venire in ospedale".

Da una crisi viene sviluppato un modello che va oltre l'emergenza. Viene coinvolto un team multidisciplinare formato da medici, infermieri, informatici, responsabili di liste di attesa e impiegati amministrativi che, pur non cambiando reparto, lavoravano oggi in un equipe trasversale per portare avanti dei progetti. Un gruppo di professionisti che si rimbocca le maniche e che scopre che quello che è nato come risposta a un'emergenza potrebbe essere anche una risposta a problemi che la nostra sanità attraversa strutturalmente al di là della pandemia.

"È stato un processo bottom-up, partito dal basso e concordato tra di noi ed è nato come una risposta a quel terremoto che è stato il Covid, ma non c'è solo questo. Abbiamo cercato, anche grazie all'università di Bergamo, di portare avanti un modello socio-sanitario che restasse. E la tecnologia c'entra solo in parte: abbiamo formato anche gli specialisti e i medici di medicina generale per lo scopo, è stato un lavoro abbastanza lungo" ci racconta Patrizia Rocca.

E il modello funziona. Al momento nell'azienda sanitaria sono attive - grazie a una piattaforma certificata di telemedicina - televisite in sei specialità (la settima è in arrivo a giorni), un servizio di tele-consulto tra medico di medicina generale e specialista ospedaliero (oltre che tra diversi medici specialisti), il tele-monitoraggio e le tele-assistenza infermieristica per la gestione delle patologie croniche. Un caso unico in Italia.

E anche se è ancora presto per valutare complessivamente i risultati, l'impressione è di trovarsi di fronte a una vera e propria rivoluzione. Dall'azienda dicono di aver coinvolto, in un progetto pilota, circa 30 medici di famiglia e 20 colleghi ospedalieri. L'obiettivo era di portare il professionismo specialistico sul territorio, ma non solo. La piattaforma ha fatto registrare un vero e proprio boom di sanitari presenti, segno che si va nella direzione giusta. E sono state erogate già 800 tele-visite, numeri destinati ad aumentare e a vincere le perplessità generali.

E a volte sono gli stessi medici a rimanere sorpresi. È il caso di C. paziente molto anziano assistito da una nipote affettuosa che decide di sottoporsi a una tele-visita cardiologica dalla poltrona di casa. "Mi sono sentito davvero visto e accolto. Quando vengo di persona lei ha spesso la testa nelle scartoffie, poi si distrae perché bussa qualcuno, o capita che risponde al telefono… oggi mi sono sentito al centro dei suoi pensieri" confessa alla dottoressa Rocca dopo una visita a distanza.

Ed è la stessa coordinatrice del progetto di telemedicina a imparare molto dall'esperienza: "La conversazione mi ha commosso e mi ha fatto pensare a come un ostacolo possa trasformarsi in un'opportunità - osserva Patrizia Rocca - il paziente mi è sembrato forse più fragile ma anche più consapevole e fiero di come lo avevo percepito durante le visite in presenza, inserito in un ambiente per lui difficile, come a volte appaiono i nostri ambulatori. Ovviamente le visite in presenza sono continuate, intervallate da quelle in remoto, ma mi sembra che il rapporto di stima reciproco sia cresciuto".

Sì perché la tele-visita e il teleconsulto ovviamente non esauriscono completamente la necessità delle prestazioni in presenza, ma rendono quelle che si fanno più appropriate. Mentre alcuni monitoraggi digitali stanno già salvando vite.

Così la telemedicina salva vite e abbatte le liste di attesa

L'applicazione più evidente è quella della cardiologia. Dai pazienti a cui vengono impiantati peacemaker o defibrilliatori, i medici ricevono segnali non solo sullo stato del device, ma anche su quello della persona. I dati indicano, ad esempio, se il paziente si muove o sta accumulando liquidi. In questo modo i cardiologi riescono a prevedere anche con 15 o 30 giorni di anticipo un eventuale scompenso, grazie all’attivazione di alert predittivi basati su algoritmi dedicati. In questo si viene contattati dal team medico. Un monitoraggio che salva la vita quindi e permette di non dirottare i pazienti acuti verso i pronto soccorso dove le probabilità di sopravvivenza sono comunque più basse in caso di cardiopatie improvvise.

"Abbiamo cominciato 15 anni fa e oggi abbiamo circa 2500 pazienti che hanno questo tipo di monitoraggio da remoto. Stiamo parlando di numeri importanti: è come se ogni paziente venisse visitato ogni giorno dal cardiologo, ma in realtà sta comodamente a casa. Tutto questo ovviamente diminuisce la mortalità e aumenta la qualità della vita: in molti si sentono più sicuri e più monitorati" spiega a Today.it Patrizia Rocca, coordinatrice del team di telemedicina aziendale della Asst di Bergamo Est.

Ma la rivoluzione riguarda anche uno degli aspetti più critici della nostra sanità: la gestione delle liste di attesa. Come? Essenzialmente in due modi. Il primo: molti pazienti cronici possono essere presi in carica dallo specialista per via telematica e il medico può interagire con loro anche senza sottoporli una vera e propria visita in presenza. È il caso, ad esempio, dei malati che vogliano solo contattare il medico ospedaliero per il controllo dei sintomi o per variare la posologia di un farmaco. In questo modo si liberano spazi per le "prime visite", ovvero per persone che non sono mai state prese in carico dagli specialisti per i quali la visita in presenza è una vera e propria necessità.

Ma in secondo luogo è lo stesso medico di base che può richiedere, con questo sistema, un confronto diretto con lo specialista ospedaliero nel caso di un suo paziente. Lo fa in modalità telematica, mettendo a disposizione tutti i referti disponibili. In questo modo si possono evitare molte visite e accertamenti diagnostici inappropriati che non sono rari nella nostra sanità e intasano di molto il sistema.

"È un modo attraverso il quale il medico di medicina generale assorbe la competenza specialistica e si fida anche maggiormente a non dispensare esami o a seguire una terapia - racconta a Today.it Patrizia Rocca - il beneficio è doppio: aumenta l’appropriatezza degli esami che si vanno a prescrivere, basti pensare che in cardiologia fino al 50% di alcuni esami diagnostici è inappropriato e non utile ai fini assistenziali e quindi si riduce la domanda e si riduce la lista d’attesa per esami realmente utili".

Un modello vincente che potrebbe diventare anche un punto di riferimento a livello nazionale perché il cambiamento è ormai obbligato.

Cosa prevede il Pnrr e perché il digitale è anche un business

Il Pnrr stanzia oltre 15 miliardi di euro di finanziamenti per ridisegnare la sanità che verrà. L'obiettivo? Decongestionare gli ospedali e abbattere le liste d’attesa infinite che gravano sulle prestazioni sanitarie di molti cittadini e creare reti di assistenza sanitaria di prossimità. E una parte importanti degli investimenti stanziati andranno in riforme che avranno come obiettivo l’assistenza domiciliare e la telemedicina.

Ma per sviluppare un sistema efficiente sarà essenziale che le Asl sappiano in futuro ricevere ed elaborare dati clinici dei pazienti in tempo reale. L'obiettivo è, su un primo livello, far comunicare i pazienti con i medici digitalmente, senza dover andare fisicamente nell’ambulatorio o nell’ospedale. Su un secondo livello i "big data" raccolti potrebbero essere utilissimi per personalizzare terapie e risparmiare risorse. Entro il 2026 dovrebbero essere coinvolti nei progetti oltre 800.000 over 65 e sviluppati anche dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale per l'assistenza primaria. Del resto l'età della nostra popolazione è l'emergenza numero uno della nostra sanità.

Per averne un'idea basta guardare il grafico sopra: l'unica popolazione a crescere costantemente da 20 anni è quella degli over 65. Merito di un'aumentata longevità e di una migliore qualità della vita, oltre che dell'invecchiamento demografico che caratterizza il nostro Paese. Ma la dinamica pone sotto stress tutto il nostro sistema sanitario. All'aumentare dell'età aumentano infatti le patologie croniche e la necessità di assistenza. E le risorse stanziate, tagliate costantemente da vari governi, non sembrano minimamente stare al passo con i nuovi bisogni. La telemedicina potrebbe essere in questo contesto un'importante risorsa a patto di puntare realmente sull'educazione della popolazione (soprattutto anziana) e su quella dei cosiddetti "caregiver".

Nel frattempo molte aziende hanno già fiutato il business. La gara per la realizzazione della Piattaforma nazionale per i servizi di telemedicina è stata vinta da due colossi dell'informatica: Almaviva S.p.A e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A che hanno formato per lo scopo una società apposita chiamata "Pnt Italia". Con un fatturato in netta crescita rispetto al 2019, e con molti progetti di digitalizzazione a servizio della pubblica amministrazione, Almaviva è uno dei grandi gruppi del digitale italiano. L'azienda gestisce dal 2013, in outsourcing, anche i data center e le risorse infrastrutturali per l’erogazione di servizi applicativi della Regione Lombardia. Anche Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, l'altra azienda vincitrice dell’appalto milionario, è leader delle consulenze digitali nel mondo e presenta un fatturato in largo attivo. Un piccolo spaccato di come i servizi digitali in campi strategici come la sanità, potranno costituire un volano per molte aziende che hanno fiutato, da tempo, il nuovo business.

Le spese in servizi digitali, del resto, sono destinate ad aumentare. La speranza è che riescano, almeno in parte, ad abbattere le liste di attesa e la saturazione delle prestazioni sanitarie ordinarie. Nel 2022 la sanità digitale in Italia valeva 1,8 miliardi con un incremento del +7% rispetto al 2021. Le aziende sanitarie investono in cybersecurity, nelle cartelle cliniche elettroniche, nell’integrazione tra servizi sanitari locali e regionali, ma anche su nuovi dispositivi e sulle nuove tecnologie a supporto del paziente a domicilio. Anche se è bene ricordarsi che il digitale non è sempre la panacea di tutti i mali.

"Il digitale può abbattere i costi, ma non è una bacchetta magica"

A ribadire il concetto ci ha pensato anche Francesco Gabrielli, direttore del Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità. "La telemedicina può fare quello che noi decidiamo di farle fare, ma la tecnologia di per sé non risolve i problemi, né è una sorta di bacchetta magica. È inutile disseminare gli ospedali di supporti digitali come computer o smartphone, non funziona e non può funzionare così" ha osservato Gabrielli.

La sensazione è quello che questi strumenti dovranno essere progressivamente integrati all'interno della Sanità pubblica, ma che tutto questo non sarà possibile senza un'adeguata programmazione. "Faccio un banale esempio - ha spiegato Gabrielli nel corso della conferenza - con la telemedicina possiamo arrivare ovunque. Sono un papà di un paesino di montagna isolato e ho mio figlio con la febbre molto alta il sabato sera. È possibile avere un tele-consulto, ma questa cosa va ovviamente programmata, così come va programmata la gestione delle liste di attesa. Senza un metodo il digitale è assolutamente inutile".

Le potenzialità però sono enormi. Perché se la medicina ha fatto passi da gigante, e oggi siamo in grado di curare sempre più pazienti anche con terapie molto costose, la vera sfida è intervenire prima e non farli ammalare. E con lo studio dei dati clinici la prevenzione può davvero fare passi da gigante. Passi di cui gioverebbe la salute dei pazienti, ma anche le casse dello Stato.

Sì, perché lo studio dei dati personali del paziente potrebbero abbattere anche i costi della nostra sanità. Ad esempio un medico potrebbe evitare di prescrivere un farmaco inutile per le evidenze cliniche di un dato paziente o decidere di modularne la posologia a seconda delle sue reazioni.

"L'inganno è pensare che la telemedicina non costi, in realtà costa molto, ma alla lunga si traduce in un risparmio ingente. Il problema è che va ridisegnato tutto dalla formazione alle professioni sanitarie" osserva Gabrielli. E l'impressione è che, in un futuro prossimo, troveremo nei nostri ospedali e distretti sanitari anche data analyst ed esperti di tecnologie informatiche e intelligenza artificiale accanto a medici e infermieri.

Ma il dato reale è che, per molti versi, siamo ancora all'anno zero. Nell'ultima definizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) del 2017 - le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini - non compare né la parola digitale, né elettronico. Compare invece la parola Fax. Un esempio di come la strada da percorrere sia ancora molto lunga.

Continua a leggere su Today.it...