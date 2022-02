Quattro italiani su dieci sono malati e il Covid non c'entra

Da due anni l'attenzione del mondo è concentrata sul Covid eppure c'è un enorme numero di malattie che non sono di certo arretrate. Al contrario avere messo "all'angolo" altre patologie potrebbe avere nel lungo termine pesanti conseguenze, come più volte sottolineato daglli oncologi. C'è però un "capitolo" spesso sottovalutato: le malattie croniche. Il 40% degli italiani tra i 18 e i 75 anni soffre di almeno una patologia cronica. La metà di questi convive con due o più di queste malattie. Un quadro rilevato dall'ultima indagine dell'Osservatorio Sanità di UniSalute realizzata con Nomisma.

Le malattie croniche, come spiega l'Istituto superiore di sanità, sono la principale causa di morte quasi in tutto il mondo. Si tratta di un ampio gruppo di malattie, che comprende le cardiopatie, l’ictus, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie croniche. Ci sono poi anche le malattie mentali, i disturbi muscolo-scheletrici e dell’apparato gastrointestinale, i difetti della vista e dell’udito, le malattie genetiche. In generale, sono malattie che hanno origine in età giovanile, ma che richiedono anche decenni prima di manifestarsi clinicamente.Oltre ad avere un alto tasso di mortalità, le malattie croniche possono essere anche particolarmente invalidanti.

Le malattie più diffuse

Il 18% degli italiani tra i 18 e i 75 anni soffre di ipertensione. Il 14% è alle prese con allergie di vario tipo. Il 13% deve convivere con dolori derivanti da artriti e artrosi, mentre il 6% ha problemi di osteoporosi. Il 5% di italiani soffre poi di diabete o asma e il 4% che deve lottare contro un tumore. Un quadro ancor più chiaro della diffusione e capillarità di questi disturbi si ha andando ad analizzare i nuclei familiari. Nel 28% delle famiglie italiane si registrano casi di ipertensione, mentre nel 25% dei casi c'è almeno un familiare stretto che soffre di malattie allergiche o di artrosi e artriti.

Se nel 18% dei casi l'asma si rileva fin dalla nascita e nel 43% dei casi entro i 20 anni, a questa stessa età ben il 52% dei rispondenti all'indagine ha scoperto di soffrire di malattie allergiche. Il 16% degli italiani scopre di avere una bronchite cronica tra i 40 e i 50 anni mentre al 38% vengono riscontrate malattie cardiache tra i 50 e i 65 anni, stessa fascia d'età in cui il 41% scopre di soffrire di diabete. E dopo il 65 anni ben il 16% degli italiani deve imparare a convivere con disturbi nervosi invalidanti come schizofrenia e Alzheimer. Non stupisce quindi rilevare che quasi un italiano su due che è costretto a convivere con una patologia cronica non è soddisfatto del proprio stato di salute fisico (48%) né di quello psicologico (46%). Percentuale che arriva al 64% tra chi è affetto da più patologie.

La prevenzione

Fortunatamente il Covid sembra non avere fermato i controlli rispetto a queste patologie. Se il 56% dichiara di fare ora i controlli con la stessa frequenza con cui li faceva prima della pandemia, ben il 30% degli italiani dichiara di averne aumentato la frequenza rispetto al 2019. Un segnale che fa ben sperare: monitoraggio e prevenzione costante sono infatti l'unica arma contro queste partologie.