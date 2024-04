Cosa è il mesotelioma, il tumore che ha colpito Franco Di Mare e cosa c'entra l'amianto

Il giornalista Franco Di Mare, volto noto della Rai, combatte contro un mesotelioma, un tumore molto aggressivo. Intervistato in collegamento a Che tempo che fa, è comparso con un tubo per l'ossigeno e ha raccontato la sua malattia: "Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce". Il mesotelioma maligno è un tumore raro, e nel 90% dei casi è dovuto all'esposizione ad amianto. Negli ultimi 10 anni sono morte per malattie legate all'amianto circa 60mila persone. Di cosa si tratta e perché l'amianto è un pericolo per tutti noi.

Cosa è il mesotelioma

Il mesotelioma è un tumore che nasce dalle cellule del mesotelio cioè le membrane che rivestono, come una sottile pellicola, gli organi interni. A seconda dell'area che ricopre, il mesotelio assume nomi diversi.

Il mesotelioma maligno è un tumore raro che colpisce prevalentemente gli uomini. Il 90 per cento dei mesoteliomi è dovuto all'esposizione ad amianto. La sopravvivenza media è di 12 mesi dalla scoperta della malattia. Di solito passano anche alcuni decenni tra l'esposizione all'amianto e l'eventuale insorgenza del mesotelioma, per questo ci si attende che il numero di diagnosi continuerà a salire nei prossimi anni. Per legge, dato che spesso si tratta di una malattia da esposizione professionale, tutti i casi di mesotelioma vengono segnalati al Registro nazionale mesoteliomi.

In 10 anni 60mila vittime dell'amianto

Negli ultimi 10 anni sono morti per malattie legate all'amianto circa sessantamila persone. Nell'anno 2023 l'Osservatorio Nazionale Amianto ha censito circa 2000 casi di mesotelioma, con un indice di mortalità, rapportato ai 5 anni antecedenti, di circa il 93% dei casi. Nello stesso anno sono state circa 4000 le nuove diagnosi di tumore del polmone per esposizione ad amianto (al netto del fumo e degli altri agenti cancerogeni), con un indice di sopravvivenza (a 5 anni) stimato del 12% per un calcolo di circa 3500 decessi.

"Si deve poi tener conto che l'amianto provoca asbestosi con ripercussioni cardiache - segnala l'Osservatorio in una nota - con un impatto che è stato censito nella misura di 500 decessi, cui vanno aggiunte le altre neoplasie, tra cui il cancro della laringe, della faringe, dell'esofago, dello stomaco, del colon, delle ovaie, e il colangiocarcinoma del fegato, con un impatto complessivo di più di 7000 decessi e di 10.000 nuovi malati".

Chi è a rischio mesotelioma

Le fibre di amianto sono oltre mille volte più sottili di un capello umano e possono essere inalate e danneggiare le cellule. La maggior parte dei mesoteliomi interessa persone che sono entrate in contatto con l'amianto sul posto di lavoro. Eppure anche i familiari dei lavoratori esposti all'amianto sono a rischio, perché le fibre di amianto si possono depositare sui vestiti ed essere trasportate dal posto di lavoro a casa, e in tal caso si parla di esposizione passiva.

In Italia la lavorazione e l'utilizzo dell'amianto sono vietati dal 1992. Apposite leggi obbligano a verificarne la presenza negli edifici pubblici e regolano le modalità di smaltimento. Esistono programmi di sorveglianza per i lavoratori che sono stati esposti. Nonostante questo l'amianto rappresenta un rischio tutt'altro che superato in Italia. L'amianto è ancora molto presente.

Guardando su scala più ampia di pericolo amianto si è tornato a parlare anche in relazione alla guerra in Ucraina. "La situazione è drammatica. Adesso si contano i morti per la guerra, ma poi conteremo molti più morti per inquinamento", ha detto nei mesi scorsi Daniele Baldi, referente della Società italiana di geologia ambientale. Le macerie rimaste dai bombardamenti hanno un devastante impatto ambientale. Ci sono le industrie distrutte, e c'è l'amianto, che fino al 2020 era legale in Ucraina soprattutto nelle costruzioni. Le fibre sottili dell'amianto contaminano quindi le macerie, i terreni su cui poggiano, l'aria.

Amianto anche nelle scuole

Franco di Mare ha legato la sua malattia all'attività come inviato di guerra ma, in un'intervista al Corriere, ha anche ricordato che dell'amianto è presente anche nella storica sede Rai per la quale sono infatti previsti importanti lavori di bonifica nei prossimi mesi.

L'Osservatorio Nazionale Amianto spiega che "ancora nel 2024 sono presenti 40 milioni di tonnellate di amianto all'interno di 1 milione di siti e micrositi, di cui 50mila industriali, e 42 di interesse nazionale. La situazione è ancora più drammatica, in quanto il pericoloso cancerogeno è presente anche negli edifici di 2.500 scuole (stima 2023), all'interno delle quali sono esposti più di 352.000 alunni e 50.000 soggetti del personale docente e non docente". Ancora, 1.500 biblioteche ed edifici culturali compresi almeno 500 ospedali (stima per difetto perché la mappatura Ona è ancora in corso), hanno componenti in amianto nelle strutture e/o negli impianti tecnici, in particolare termici, elettrici e termoidraulici. Gli stessi acquedotti pubblici, compreso gli allacci, in tutto almeno 500.000 km di tubature, sono in cemento-amianto, e l'impatto è rilevante anche per effetto dell'erosione, dell'attività di manutenzione, dei terremoti e sciami sismici che causano la contaminazione dell'acqua potabile (l'amianto è cancerogeno anche se ingerito).