Morbillo, l'ombra di un'epidemia alle porte: "Il peggio arriverà in estate"

Da mesi esperti e virologi lanciano l'allarme sull'impennata di casi di morbillo: a gennaio l'alert dell'Organizzazione mondiale della sanità sul boom di contagi in Europa, ora i dati sull'incidenza della malattia infettiva in Italia da inizio 2024 parlano chiaro. Non solo il rischio di un'epidemia è concreto; ma, addirittura, quest'ultima potrebbe essere già iniziata.

A dirlo è Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. "I dati confermano che purtroppo in questo 2024 è partita un'epidemia: abbiamo numeri significativi, 213 casi in 3 mesi, rispetto al 2023 con pochi casi".

La situazione attuale e cosa aspettarsi in estate

"Il peggio deve arrivare e temo che sarà a cavallo dell’estate", prosegue Bassetti. "Mi colpisce che nessuno si preoccupi per le complicazioni. Il morbillo non è una malattia tranquilla e gestibile, se la prendi in età adulta può essere grave e dare complicazioni", avverte.

Nel 30% dei casi, il morbillo crea infatti complicanze: le più frequenti registrate nei casi attualmente presenti in Italia sono state epatite/aumento delle transaminasi e polmonite. Segnalato inoltre un caso di encefalite in un giovane non vaccinato.

Le modalità di contagio sono note solo nella metà dei casi segnalati. Secondo oi dati dell'Iss, la trasmissione è avvenuta principalmente in ambito familiare. 20 contagi si sono verificati invece in ambito ospedaliero, 19 in ambito lavorativo, 13 casi durante viaggi internazionali e 6 in ambito scolastico. 11 persone contagiate sono operatori sanitari, di cui 6 non vaccinati.

Necessario tornare a vaccinarsi

L'aumento dei contagi è legata al calo di vaccinazioni contro il morbillo che si è registrato negli ultimi anni. Per Bassetti, "l'epidemia di morbillo sta colpendo quasi esclusivamente persone non vaccinate": uno scenario "ampiamente previsto", secondo l'epidemiologo, che afferma: "Nessuna sorpresa".

"I tassi di vaccinazione registrati in questi ultimissimi anni preoccupano, per il morbillo sono in calo, ricordiamoci che per questa malattia dobbiamo ottenere un tasso vaccinale sopra il 95% - aggiunge Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali - Si tratta di un campanello d'allarme che non va sottovalutato".

"Avevamo iniziato a immaginare l'eliminazione di questa malattia anche in Italia, invece questi dati un po' ci fanno tornare indietro", prosegue Andreoni. Necessario non abbassare la guardia e tornare a vacciarsi: "Occorre favorire un'altissima adesione tra la popolazione. Dobbiamo aver presente, e ricordarlo a tutti, che il morbillo è una malattia grave".