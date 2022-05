Per il Covid sono morte 16 milioni di persone

La pandemia di Covid-19 ha ucciso tra i 13,3 e i 16,6 milioni di persone tra il 2020 e il 2021. Sono le stime odierne dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che triplica così il numero di decessi attribuiti direttamente alla malattia. "Nuove stime dell'Organizzazione mondiale della sanità mostrano che l'intero bilancio delle vittime associato direttamente o indirettamente alla pandemia di Covid-19 tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 è stato di circa 14,9 milioni (da 13,3 milioni a 16,6 milioni)", ha precisato l'Oms.

L'eccesso di mortalità viene calcolato prendendo la differenza tra il numero effettivo di decessi e il numero di decessi stimati in assenza di pandemia, sulla base delle statistiche esistenti. L'eccesso di mortalità comprende sia i decessi direttamente causati dalla malattia sia quelli dovuti indirettamente all'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e sulla società in generale. Le cause indirette di morte legate al Covid possono essere dovute in particolare a strutture sanitarie sovraccaricate e costrette, ad esempio, a ritardare interventi chirurgici o sedute di chemioterapia per i malati di cancro.

Circa 10 paesi da soli rappresentavano il 68% della mortalità totale in eccesso. I paesi ad alto reddito hanno rappresentato il 15% dei decessi in eccesso rispetto al 28% dei paesi a reddito medio-alto e al 53% dei paesi a reddito medio-basso. Solo negli Stati Uniti d'America mancherebbero all'appello un milione di persone, tutte morte per Covid-19 secondo i dati raccolti da Nbc News. Il numero - equivalente alla popolazione di San Jose, in California, la decima città più grande degli Usa - è stato raggiunto a una velocità sorprendente: 27 mesi dopo che il paese ha confermato il suo primo caso del virus.