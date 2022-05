Il vaiolo delle scimmie "non è una malattia omosessuale"

Contenere la trasmissione dei casi di vaiolo delle scimmie nei Paesi in cui la malattia non è endemica è possibile. Lo ha detto Maria Van Kerkhove, medico, accademica e funzionaria statunitense, specializzata in malattie infettive e facente parte del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Intendiamo bloccare la trasmissione del virus da uomo a uomo e siamo in grado di farlo nei Paesi in cui il vaiolo delle scimmie non è endemico", ha dichiarato la Van Kerkhove, segnalando che nella maggior parte dei casi finora osservati la malattia non si manifesta in forma severa.

"Siamo in una situazione nella quale possiamo utilizzare strumenti di sanità pubblica per identificare i casi precocemente e affrontarne l'isolamento", ha aggiunto, ricordando che il contagio avviene attraverso uno stretto contatto fisico, “pelle a pelle" ma che non si tratta di una “malattia omossessuale, come hanno cercato di etichettare alcune persone sui social network".

Oms: non ancora chiaro se il virus è mutato

Non è ancora chiaro invece se il virus responsabile del vaiolo delle scimmie abbia o meno subito una mutazione. La risposta potrà arrivare solo dall'analisi della sua sequenza genetica, ha detto Rosamund Lewis, a capo della ricerca sul vaiolo delle scimmie nell'ambito del programma per le emergenze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Alla luce delle conoscenze attuali del virus, ha aggiunto Lewis, "sappiamo che tende a essere piuttosto stabile”.