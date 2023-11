Il mercato nero dell'antidiabetico che fa dimagrire: "L'ho comprato con una ricetta falsa"

L'Ozempic è un farmaco salvavita per le persone che soffrono di diabete ma in farmacia è diventato raro, complicando non poco la vita di chi ne ha necessità. Tutta colpa di chi ha sfruttato il suo potenziale terapeutico: e basta entrare su Telegram per aprire la porta di un mondo inaccessibile.

Farmacie senza Ozempic ma su Telegram c'è per tutti

"Quali farmaci sei interessato a ricevere?". A parlare è Dr Naomi, nickname di una svedese che ha studiato negli Stati Uniti e che, incalzata dalle domande in chat, si definisce una "terapista per la perdita di peso". Il canale Telegram che gestisce si chiama "Mounjaro, Ozempic, Saxenda, Wegovy weight loss supply", una sorta di paradiso per chi non riesce ad approvvigionarsi in una qualsiasi farmacia di Roma della sua scatola di penne di Glp-1 a iniezioni sottocutanee, ma soprattutto per chi - fissato con la linea e dopo aver appreso da TikTok dell'efficacia di questo antidiabetico sul girovita - vuole dimagrire a tutti costi.

Mi fingo interessata. Voglio acquistare Ozempic, la semaglutide prescrivibile solo a chi ha una diagnosi di diabete mellito di tipo 2 e per cui in Italia è obbligatorio avere un piano terapeutico e la cosiddetta "nota 100", essendo un farmaco a carico del sistema sanitario nazionale. "Quanto peso vuoi perdere? Li vendiamo bene e li abbiamo disponibili in magazzino", mi dice. Le confesso di non avere una ricetta e di essere a conoscenza del fatto che senza, a Roma, è praticamente impossibile comprare Ozempic, ma anche Saxenda, per non parlare di Mounjaro che ancora qui neppure esiste. "Non hai nulla di cui preoccuparti - dice - il mio endocrinologo ti scriverà una ricetta".

Basterebbe procedere al pagamento per ricevere direttamente a casa un farmaco che promette di farmi perdere peso e che, se fosse quello originale, non si trova. Ma da dove arrivano questi farmaci? Come fanno ad avere queste scorte?

