Anche tu usi infradito? Allora c'è una cosa che devi sapere. Anzi, cinque. E sono i problemi che questo tipo di calzatura può causare. Sebbene, infatti, le infradito siano usate già dai tempi dei faraoni, in pochi ne conoscono i danni.

1. Postura alterata

Chi le indossa assume facilmente una postura sbagliata per andare a compensare un appoggio plantare non fisiologico. Questi errori posturali, se protratti nel tempo, possono provocare dolori alle ginocchia, alle anche e formazioni di calli e duroni.

2. Dolori alla pianta del piede

La maggior parte dei modelli è in gomma e ha suole completamente piatte. Questa caratteristica costringe piedi e gambe a compiere dei movimenti innaturali per far fronte alla loro piattezza. Risultato? La comparsa di infiammazioni al tallone e dolori alla pianta del piede.

3. Rischio di distorsioni

Essendo completamente aperte, lasciano al tallone una grande possibilità di movimento con il rischio di distorsioni e danni alle articolazioni, ai legamenti e ai tendini della caviglia.

4. Comparsa di infezioni

Sottili e senza protezioni dal suolo, espongono i piedi a germi e batteri presenti sulle superfici che si calpestano, facilitando la comparsa di infiammazioni e infezioni.

5. Formazione di bolle e vesciche

La suola in gomma fa sudare di più rispetto ad altre calzature, e, con il continuo sfregamento, possono comparire arrossamenti, abrasioni e vesciche.

Beh non sono danni da poco. Diciamo che sarebbe bene non usarle tutti i giorni e solo per brevi distanze. Ma quindi chi non dovrebbe indossare le infradito?

Chi soffre di fasciti plantari o talalgie;

I bambini che hanno i piedi fisiologicamente rivolti verso l’interno;

I diabetici;

Gli obesi.

Insomma, non andiamo in montagna a fare trekking con le infradito e possibilmente nemmeno al mare per andare a costruire delle piramidi…castelli pardon. Meglio scalzi: sulla sabbia si migliora l’equilibrio e la postura, si favorisce la traspirazione della pelle e si migliora la circolazione sanguigna.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it