Perchè nessuno vuole fare il medico di base

All'ultimo concorso indetto dalla Regione Lombardia per partecipare al corso formativo in medicina generale si sono presentati 520 studenti: i posti messi a disposizione erano 868. “Il medico di base è una professione che con il tempo è diventata sempre meno attrattiva”, spiega Fabrizio Marrali, dottore di famiglia a Rogoredo da più di 30 anni.

Chi frequenta il corso triennale in medicina generale prende una borsa di studio molto più bassa rispetto ai colleghi che scelgono di seguire una scuola di specializzazione, in chirurgia generale ad esempio o in pediatria. “Praticamente prendono la metà”, aggiunge Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano. Uno specializzando in chirurgia generale ha una borsa mensile intorno ai 1.600-1.700 euro, un tirocinante in medicina generale tra gli 800 e i 900. “Questo spinge moltissimi giovani a escludere la professione di medico di famiglia, perché risulta svilente sin dal principio”, spiega Rossi.

Un lavoro pieno di burocrazia

Non è soltanto l’aspetto economico a spaventare i giovani laureati e a determinare un numero esiguo di iscrizioni ai corsi di formazione. “Questo mestiere non è più quello di una volta: la burocrazia è diventata la parte principale del nostro lavoro”, ammette Fabrizio Marrali, medico di famiglia a Rogoredo (Milano). Anche suo padre era un medico, Marrali dice di aver imparato a gestire i pazienti insieme a lui. “Ma oggi la parte clinica è residuale, diventa sempre meno”. I medici di famiglia trascorrono la maggior parte del tempo a compilare ricette e certificati. Il malcontento è diffuso in tutte le regioni e il problema non è solo lombardo...

