"Addio sanità pubblica, ecco quanto ho speso con assicurazioni e fondi integrativi"

C'era una volta il sistema sanitario nazionale universalistico. A causa di un definanziamento lungo anni il diritto alla salute rimane sempre più sulla carta e sono quasi 2 milioni gli italiani che rinunciano ormai a curarsi. E all'orizzonte non ci sono cambi di rotta."Il superbonus si è mangiato un anno di incrementi della spesa sanitaria. Credo che serva un ripensamento complessivo in termini di offerta" ha dichiarato recentemente il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Frasi che non lasciano di certo ben sperare per lo snellimento delle interminabili liste di attesa che minano la sanità pubblica.

Le liste di attesa infinita alla radice del boom della sanità integrativa

Un report di appena un anno fa, dell'associazione di consumatori "Cittadinanza Attiva", dà l'esatta proporzione del problema. Gli utenti segnalavano attese fino a 730 giorni per una mammografia: quasi due anni. Analogo discorso per altri accertamenti diagnostici programmabili: per una gastroscopia o una visita cardiologica si può arrivare ad aspettare un anno negli ospedali pubblici.

Non stupisce quindi che una quota crescente di italiani si rivolga sempre più assiduamente ai cosiddetti fondi sanitari integrativi e alle assicurazioni sanitarie private. E se i secondi sono delle polizze assicurative sulla salute, sui primi c'è da fare una riflessione.

I fondi sanitari integrativi sono sostanzialmente destinati ai lavoratori di vari comparti. L'adesione è spesso volontaria, ma la loro obbligatorietà può essere stabilita attraverso specifici accordi sindacali. Molti usufruiscono così di un piano integrativo "base" quando siglano un contratto collettivo di lavoro. E il numero delle iniziative di questo tipo fa registrare una netta crescita.

Complessivamente queste soluzioni, nel 2022, hanno garantito copertura a 15,6 milioni di beneficiari. E, guardando agli anni precedenti, l'incremento è vertiginoso: l'aumento delle sottoscrizioni è del +6,1% rispetto al 2019 (4,7 milioni) e del +108,3% rispetto al 2014 (7,5 milioni).

Tanto i fondi sanitari integrativi, quanto le polizze aziendali, vengono considerati come un benefit essenziale nell'Italia della sanità al collasso. Grazie a loro ci si può infatti rivolgere a privati e saltare le interminabili liste di attesa senza dissanguarsi economicamente. Eppure la loro funzione dovrebbe essere molto diversa.

Prestazioni ad hoc per dirigenti e operai: così salta l'universalismo

Con il tempo queste soluzioni assistenziali, i cui requisiti sono stati inquadrati dalla "riforma Bindi" del 1999, assumono il valore di "secondo pilastro" della sanità nazionale. Non svolgono quindi solo una funzione integrativa, ma anche complementare e concorrenziale rispetto alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per fare un esempio più concreto: oggi non solo coprono solo prestazioni che non sono fornite dalla sanità pubblica, come le cure odontoiatriche, ma anche molto altro. Si pensi, ad esempio, al rimborso dei ticket a quello degli accertamenti diagnostici svolti presso centri privati. E godono anche di buoni vantaggi fiscali: per legge sono deducibili dal reddito complessivo, i fondi versati a un fondo sanitario integrativo fino a un massimale di 3.615 euro.

Le prestazioni che vengono offerte però non sono certo le stesse per tutti. Per accorgermene ho guardato al pacchetto base che viene automaticamente attivato quando si firma un contratto collettivo di lavoro di categoria.

Prendiamo ad esempio le visite specialistiche: se fossi un metalmeccanico il rimborso sarebbe di 50 euro a prestazione per un massimo annuale di 250 euro. A un giornalista verranno invece rimborsati, in media, 80 euro a prestazione con delle limitazioni annuali solo sul numero di visite che si possono effettuare (dalle 6 alle 12 a seconda della tipologia). Se lavorassi come commesso, dipendente di un negozio o di un supermercato, avrei invece due alternative: svolgere le visite presso strutture pubbliche con il rimborso del ticket o unicamente presso una struttura convenzionata con il mio fondo integrativo (con 20 euro di franchigia a mio carico). Un'idea sfruttata da molti: il controllo della filiera permette a chi paga le prestazioni sanitarie di risparmiare. Il massimale annuale sarà, in questo caso, di 700 euro.

Se infine lavorassi un manager di un'azienda operante nel settore del commercio avei diritto all'80% del rimborso per una visita nelle strutture convenzionate o di 65 euro in quelle che non lo sono, ma soprattutto il ventaglio delle prestazioni sarebbe molto più vario arrivando a coprire anche delle sedute di psicoterapia.

E la sensazione è che si ha, dando uno sguardo alle varie offerte, è una: questi fondi sono tutti eterogenei, ma variano in base al reddito e a quanto si versa. Si va da piani che garantiscono assistenza anche nel caso di procreazione assistita, ad esempio, o di disturbi psicologici, ad altri molto più basilari anche per quanto riguarda le cure dentarie.

Se si vuole accedere ad altri pacchetti, in molti casi bisogna pagare di più per integrare le prestazioni che il fondo "base" non copre. Malgrado il principio sia teoricamente diverso, la logica è quella delle assicurazioni. Non è un caso che molti di questi fondi siano gestiti da grandi gruppi assicurativi.

Non è un mercato per vecchi: come funziona il business delle polizze sanitarie private

In meno di dieci anni la spesa "Out of pocket" degli italiani per la sanità privata è cresciuta vertiginosamente: nel 2024 ha raggiunto il record di 41,5 miliardi di euro. E in molti hanno deciso di sottoscrivere polizze sanitarie private. Un appello, lanciato sulla piattaforma di petizioni change.org, chiede la detraibilità completa delle spese sostenute per la sottoscrizione di queste assicurazioni. Le firme sono quasi 50mila.

Ho provato quindi a fare una proiezione valutando le offerte disponibili sul mercato. A 44 anni, come lavoratore dipendente, la migliore copertura sanitaria completa mi viene offerta a 93 euro al mese. Il pacchetto si basa, tra le altre cose, su un importo massimo di 100mila euro di rimborso l'anno nel caso di intervento chirurgico, 1750 per visite specialistiche e 3mila per accertamenti diagnostici strumentali (esempio tac o risonanza magnetica).

Ma se fossi un pensionato di 74 anni le cose cambierebbero drasticamente. Con la stessa compagnia assicurativa spenderei 137 euro al mese per una copertura simile, ma i rimborsi per le visite specialistiche scenderebbero a 500 euro all'anno e a 1600 euro per la diagnostica. Del resto, il rischio di malattie croniche e complicazioni in 30 anni raddoppia.

Sempre fingendo di avere 74 anni provo a sottoscrivere un'assicurazione per le cure dentarie sul sito di un grande gruppo assicurativo italiano: non ci riesco. È possibile solo fino 65 anni. La mission di queste società non è la tutela della mia salute, e la terza età non è certo un affare per chi scommette su rischio e malattia. Non è una novità: chi ha ideato il Servizio Sanitario Nazionale lo sapeva già 50 anni fa.