Per la "pillola del giorno dopo" occorrerà (di nuovo) la ricetta medica

Una determina dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) stabilisce che occorrerà la ricetta medica per la "pillola del giorno dopo". La determinata, del 10 settembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 settembre e già in vigore. Il medicinale Norlevo* (levonorgestrel) è classificato in classe di rimborsabilità C e diventa "soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta", si legge nella determina firmata dal direttore generale Nicola Magrini.

Dal 2016 tutti i contraccettivi d'emergenza a base di levonorgestrel erano acquistabili senza obbligo di ricetta per tutte le donne che hanno superato i 18 anni.

Nella nuova determina, composta da 3 articoli, si legge che il medicinale "nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione: 1,5 mg compresse - 1 compressa in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; Aic n. 046759015 (in base 10); classe di rimborsabilità: C". Inoltre "la classificazione ai fini della fornitura del medicinale Norlevo (levonorgestrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (Rnr)".

Il commento del presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti

"È già stata diffusa ai presidenti degli Ordini dei farmacisti, e dunque alla rete delle farmacie italiane, la determina Aifa con le nuove norme per la dispensazione di Norlevo (levonorgestrel)", ha spiegato all'Adnkronos Salute Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti.

"Come sempre, ci siamo adeguati alle nuove indicazioni. E dal territorio non sono arrivate al momento segnalazioni di problemi dal punto di vista operativo", ha concluso Mandelli, senza entrare nel merito della norma più restrittiva. Dal 2016 tutti i contraccettivi d'emergenza a base di levonorgestrel erano acquistabili senza obbligo di ricetta per tutte le donne che hanno superato i 18 anni.

Obiezione Respinta: "Un altro attacco alla nostra autodeterminazione"

Obiezione Respinta – il progetto che mappa medici e farmacisti obiettori – ha tuonato contro la delibera, "senza alcuna comunicazione da parte del Ministero della Salute o dell'Aifa".

"Nel testo compare scritto nero su bianco che, a seguito del parere della Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA, espresso nella sua seduta del 15-17 luglio 2020, la pillola Norlevo torna ad essere soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta", denuncia Obiezione Respinta in una nota. "Questa nuova modifica arriva senza alcun preavviso, per di più in un contesto già reso complesso dall'emergenza sanitaria, i cui effetti sono ancora concreti: da un lato ci viene chiesto di non sovraccaricare il Servizio Sanitario Nazionale per ridurre i contagi, dall'altro ci viene nuovamente imposto un obbligo di ricetta assolutamente inutile".

La delibera, sottolineano da Obiezione Respinta, "va a colpire solo Norlevo, il medicinale più economico tra i contraccettivi d'emergenza, ponendo un ulteriore ostacolo all'accesso alla contraccezione d'emergenza e creando l'ennesima scappatoia per chi fa illegalmente 'obiezione di coscienza' in farmacia".

EllaOne, ossia la cosiddetta pillola dei cinque giorni dopo (a base di ulipristal acetato), rimane al momento disponibile senza obbligo di ricetta per le maggiorenni.