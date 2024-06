La terapia anti-cancro che rischia di avere l'effetto contrario

La prima a lanciare l'allarme, lo scorso novembre, è stata la Food and drug administration (Fda). L'agenzia che negli Stati Uniti regolamenta farmaci e alimenti ha infatti avvertito, attraverso una nota, sul rischio di tumori secondari associati alla terapia con cellule Car-T (acronimo di "Chimeric antigen receptor T-cell"), la forma più avanzata di terapia anticancro. All'inizio dell’anno, per la stessa ragione, anche l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha reso noto l'avvio di un processo di revisione della sicurezza delle terapie Car-T (attualmente in Europa sono sei le procedure approvate: Abecma, Breyanzi, Carvykti, Kymriah, Tecartus e Yescarta).

Ora l'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) pubblica l'estratto della riunione del Comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza (Prac) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), in cui si avvisa che "i pazienti trattati con medicinali a base di cellule Car-T devono essere monitorati per tutta la vita per eventuali neoplasie secondarie". La revisione della letteratura, sostenuta da una ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine, non esclude quindi un rischio mai smentito dalle stesse aziende produttrici. Espresso fin dal via libera, nel 2017, alle prime terapie Car-T.

Pazienti monitorati a vita

Nel dettaglio, il Prac ha valutato i dati acquisiti da circa 42.500 pazienti oncologici trattati con terapie a base di Car-T, salutate sette anni fa come un momento di svolta ("Entriamo in una nuova frontiera dell'innovazione medica, con l'opportunità di riprogrammare le cellule del paziente affinché aggrediscano un tumore mortale", le parole dell'allora commissario dell'Fda, Scott Gottlieb). Sono stati 38 i casi di tumori maligni secondari rilevati, confermati - in 7 casi - dall'aver rilevato il recettore chimerico dell'antigene (cellule Car-T) all'interno del campione di tessuto tumorale.

Ed è la prova, secondo gli esperti del comitato dell'Ema, del legame tra la somministrazione del trattamento e l'insorgenza di una neoplasia secondaria. Questi tumori secondari sono stati segnalati in un arco temporale piuttosto ampio: da poche settimane fino a diversi anni dopo il trattamento con Car-T. Da qui la raccomandazione - rafforzata anche da uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine - a tenere sotto controllo la salute dei pazienti trattati con le Car-T mediante un monitoraggio per tutta la vita.

Come funzionano le terapie Car-T

Immunoterapia personalizzata in cui le cellule del sistema immunitario (linfociti T) vengono prelevate da una persona malata di tumore e modificate geneticamente in laboratorio - cosicché, una volta trapiantate allo stesso paziente da cui sono state prelevate, possano attaccare la neoplasia -, le terapie Car-T sono un "farmaco vivente". Contraddistinto da una complessa preparazione, questo approccio offre un'opportunità di cura a pazienti affetti da patologie oncoematologiche (mieloma, leucemia, linfoma) che sono andati incontro a ricaduta a seguito di una o più terapie tradizionali.

Le terapie Car-T costituiscono dunque l'ultima opzione quando i trattamenti convenzionali - come la chemioterapia e la radioterapia - non funzionano. Seppur non portino a guarigione, tali procedure hanno mostrato risultati importanti contro alcuni dei tumori più complicati da affrontare. Come spiega Nature, a seconda della tipologia di cancro, dopo essere stati trattati con Car-T fino a due terzi dei pazienti e oltre sono andati in remissione.