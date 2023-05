"Mancano 30mila medici e 100mila posti letto: a rischio la salute di tutti"

Ci eravamo illusi che la pandemia ci avesse insegnato ad allocare meglio le risorse e a non riunciare a investimenti fondamentali per la nostra vita e la nostra comunità. A distanza di tre anni dall'inizio dell'incubo chiamato Covid-19 tocca constare che non è purtroppo così. E i numeri precisi dell'emergenza di strutture e personale la dà la Fossc, il forum delle 30 società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari e non sono confortanti.

Quanti sono i medici ospedalieri e gli infermieri mancanti

In un solo anno secondo la Fossc sono stati eliminati quasi 21.500 posti letto, incrementati solo per affrontare i mesi piu' duri della pandemia: nel 2020 erano 257.977, per poi scendere a 236.481 nel 2021. Mancano almeno 30mila specialisti ospedalieri: ad oggi sono circa 130mila, 60mila in meno della Germania e 43mila in meno della Francia. Tra medici neolaureati e specializzandi, piu' di 1.000 l'anno si trasferiscono all'estero per stipendi e condizioni di lavoro nettamente migliori. Una vera e propria emorragia di talenti che lascia il nostro Paese sguarnito in ambito sanitario mentre la popolazione anziana cresce molto di più (in rapporto ai nuovi nati), che nel resto d'Europa.

Infermieri e pronto soccorso: i numeri della crisi

E nei pronti soccorsi le cose non vanno meglio. Nella medicina d'urgenza mancano infatti 4.200 camici bianchi (in sei mesi, da gennaio a luglio 2022, se ne sono dimessi 600, circa 100 al mese). E drammatica è anche la cronica carenza di infermieri: ne mancano all'appallo circa 70.000. Una dinamica originata dagli scarsi investimenti in sanità e formazione che quest'anno sono tornati ulteriormente a scendere: secondo la Fossc, la spesa sanitaria nel 2023 tornerà al 6,3% del PIl dopo essere cresciuta nel tempo della crisi sanitaria pandemica. Una media nettamente inferiore a quella dei paesi Ocse (8%) e di Francia e Germania che spendono approsimativamente il 10% del Pil in sanità .

L'appello al Governo

E le associazioni lanciano un vero e proprio grido di allarme al Governo guidato da Giorgia Meloni: ''Abbiamo appreso con estremo interesse le intenzioni della presidente del Consiglio di voler cambiare l'indirizzo e i campi d'applicazione del Pnrr. Riteniamo che questa sarebbe un'occasione unica per la sanita' di impiegare una quantita' cospicua di fondi gia' devoluti alla medicina territoriale e destinati purtroppo a non raggiungere i risultati attesi, proprio per l'estrema carenza di personale medico e infermieristico. Non bastano le 1.350 Case di Comunita' previste dal Pnrr a risolvere i problemi della sanita', se non si affrontano i nodi centrali della crisi profonda degli ospedali e delle risorse per il reclutamento del personale''.

In particolare, secondo la Fossc, i posti letto per abitante dovrebbero raggiungere il numero di 500 ogni 100.000 abitanti (ora sono 350), mentre le strutture di terapia intensiva devono arrivare ai 20-25 ogni 100.000 abitanti (sono al momento 14).