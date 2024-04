Cos'è la "Shaken baby syndrome": provoca il coma dei neonati in 1 caso su 4

Di "Shaken baby syndrome" - letteralmente "sindrome del bambino scosso" - si parla ancora poco, ma può portare al coma o alla morte in 1 caso su 4, colpendo soprattutto i neonati tra le 2 settimane e i 6 mesi di vita. Si tratta di una forma di trauma cerebrale che può avvenire nei bambini molto piccoli se scossi violentemente, e non è un caso se la maggior frequenza di casi si registra tra le 2 settimane e i 6 mesi.

È questo, infatti, il periodo in cui il pianto del lattante ha la maggiore intensità. Un pianto intenso e ripetuto che può portare il genitore o chi si prende cura del bambino a provare a consolarlo con manovre maldestre, come appunto lo scuotimento.

I rischi dello scuotimento

Oggi, 7 aprile, si celebra la prima giornata dedicata alla prevenzione della "Shaken baby syndrome", e per l'occasione la fondazione Terre des Hommes e la Rete ospedaliera per la prevenzione del maltrattamento all'infanzia hanno realizzato la prima indagine sul fenomeno.

"Spesso i genitori - o chi si trova a dover gestire un neonato - non conoscono i rischi a cui può portare scuotere il proprio bambino e talvolta, estenuati da un pianto che nei primi mesi di vita può apparire inconsolabile, rischiano di incorrere in comportamenti scorretti, che possono rivelarsi molto pericolosi", spiega Federica Giannotta, responsabile advocacy e programmi di Terre des Hommes. "Per questo è fondamentale diffondere la conoscenza del fenomeno e avere una giornata dedicata a questo scopo", aggiunge.

Proprio per diffondere consapevolezza, nella giornata del 7 aprile saranno presenti in oltre 25 città italiane dei punti informativi sulla Shaken baby syndrome e su come prevenirla.

L'iniziativa porterà al pubblico la campagna "Nonscuoterlo!" avviata da Terre des Hommes nel 2017 e già presentata durante eventi istituzionali, percorsi di formazione di genitori, tra operatori sanitari e delle strutture per l'infanzia.

La connessione con i maltrattamenti

Dalla prima indagine sui casi di bambini vittime di shaken baby syndrome emerge, che molti dei neonati colpiti da questa sindrome, 1 caso su 3, erano stati già condotti in pronto soccorso e presentavano altri segni di maltrattamento.

"Tenere viva negli operatori di pronto soccorso la sensibilità verso il fenomeno del maltrattamento all’infanzia è fondamentale per poter riconoscere precocemente i sintomi della Shaken baby syndrome, ma soprattutto per fare prevenzione, fornendo i giusti messaggi ai genitori", conclude Stefania Zampogna, presidente Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza Pediatrica).