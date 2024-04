Quali sono i sintomi del mesotelioma che ha colpito Franco Di Mare

Domenica 28 aprile il giornalista ed ex direttore di Rai 3 Franco Di Mare, ospite al programma Che tempo che fa - in onda su Nove e condotto da Fabio Fazio - ha raccontato di avere un mesotelioma, tumore molto aggressivo che attacca più di frequente gli uomini ed è associato in particolare all'esposizione all'amianto. Parliamo di una neoplasia ancora oggi difficile da curare, malattia insidiosa "che ti toglie l'anima", spiega a Today.it l'avvocato Ezio Bonanni che segue la battaglia legale dell'ex inviato di guerra.

Tipi di mesotelioma

Come spiega la Fondazione Airc, "in Italia rappresenta lo 0,8 per cento di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo e lo 0,3 per cento di quelli diagnosticati nelle donne". In base al distretto corporeo che va a colpire, però, il tumore prende una dicitura differente. Quello più diffuso (circa 3 casi su 4) è il mesotelioma pleurico, che si sviluppa all'interno della cavità toracica.

E ancora, il mesotelioma peritoneale (cresce nell'addome e costituisce la quasi totalità dei restanti casi di questo tumore), il mesotelioma pericardico (si sviluppa dalla membrana che riveste il cuore ed è particolarmente raro) e il mesotelioma della tunica vaginale (cresce dalla membrana che riveste i testicoli ed è assai raro). Specifiche doverose, quelle elencate, perché la sintomatologia del mesotelioma cambia in base all'organo colpito.

Quali sono i sintomi

I mesoteliomi si palesano con segnali "vaghi", simili ad altre patologie più comuni (così risultano spesso difficili da diagnosticare). Nello specifico, i primi sintomi con cui si presenta il mesotelioma pleurico sono di tipo respiratorio: fiato corto (dispnea) e tosse. Possono poi verificarsi dolori nella parte inferiore della schiena oppure a un lato del torace, e sintomi più specifici (dalla perdita di peso alla debolezza muscolare).

In caso di mesotelioma peritoneale, invece, la sintomatologia riguarda il dolore addominale, la perdita di peso, la nausea, il vomito. Talvolta è presente anche un aumento del volume dell'addome, provocato da un accumulo di liquidi nel peritoneo (ascite). La diagnosi oncologica trova supporto nell'anamnesi - l'indagine e la raccolta di informazioni sul paziente -, che valuta l'eventuale esposizione all'amianto durante gli anni.