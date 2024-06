Come perdere tanti chili: dieta, operazioni, controindicazioni. Parlano gli esperti

Stasera, giovedì 27 giugno, torna su Canale 5 Temptation Island. Tra le coppie protagoniste anche Siria Pingo e Matteo Vitali. Nella clip di presentazione, Siria ha spiegato di aver perso ben 85 kg negli ultimi due anni. Prendendo spunto dalla sua esperienza - del tutto personale - abbiamo intervistato due esperti per capire qual è il percorso che si segue per perdere un numero così importante di chili, quali le indicazioni, quali le contrindicazioni e il ruolo dell'alimentazione.

Dottor Lucchese, innanzitutto quando si parla di obesità e quando di sovrappeso?

"Sono due cose diverse ma si basano sullo stesso concetto e cioè l’indice di massa corporea. Questo valore normalmente dev’essere al massimo 25. Oltre parliamo di sovrappeso, dal 30 c’è l’obesità lieve, che è un campanello d’allarme. La malattia vera e prova inizia sopra 35 e poi, sopra i 50 si parla di super obesità, ovvero una malattia molto grave con conseguenze gravissime".

Quando si rende necessario un intervento chirurgico?

"Spesso si parla di intervento per 'dimagrimento' ma in realtà non è corretto. Si tratta di calo ponderale in funzione della riduzione delle malattie associate all’obesità. L’obesità porta con sé tutta una serie di patologie, che l’intervento chirurgico può aiutare a migliorare: il diabete, la pressione alta, l’eccesso di grassi nel sangue, l’apnea notturna, la degenerazione grassa del fegato".

Quali sono le controdincazioni?

"Logicamente sono interventi molto delicati che si fanno in centri con grande esperienza e un team multidisciplinare. Il primo elemento, quindi, è l'indice di massa corporea. Poi si fanno una serie di visite e si valuta anche l'aspetto psicologico del paziente, che deve collaborare con tutto il team".

Chi non può sottoporsi all'intervento?

"È soggettivo. Di certo non possono farlo persone con importanti disturbi psichici, chi è dipendente dalle sostanze, dall'alcool, le persone troppo anziane ma anche i giovani. Per quest'ultimi ci sono dei centri specializzati, il più importante è il Bambino Gesù di Roma".

In parole semplici, quali sono le tipologie di intervento possibili?

"La chirurgia dell’obesità esiste da 70 anni e quelli di oggi sono ormai interventi consolidati nel tempo perché ritenuti affidabili. È una tecnica ben codificata, con pro e contro. Va considerato anche il tasso di mortalità, che è bassissimo ma va preso in considerazione. Volendo semplificare solitamente si effettuano interventi per ridurre lo stomaco. Ci sono anche vie non chrirugiche ma più che altro sono volte a una perdita di peso pre-operatoria".

Il Sistema Sanitario Nazionale sostiene l'intervento?

"Sì, poiché si tratta di malattia grave. Esistono dei centri specializzati per la grande obesità in alcuni ospedali pubblici, anche se sono ancora troppo pochi e l’accesso alle cure è sempre più impervio, considerando i numeri in crescita di persone obese".

Di che numeri parliamo?

"I dati riferiscono che 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3 in sovrappeso e 1 obeso. L’ eccesso ponderale è più frequente all'aumentare dell’età, fra gli uomini rispetto alle donne, fra le persone con difficoltà economiche e fra le persone con un basso livello di istruzione".

E i bambini?

"Per quanto riguarda la fascia più giovane, secondo i dati della sorveglianza nazionale il 20,4% dei bambini sono in sovrappeso mentre gli obesi sono il 9,4% (valori soglia dell'International Obesity Task Force, IOTF); con una leggera superiorità percentuale nei maschi rispetto alle femmine (maschi obesi 9,9% vs femmine obese 8,8%)".

Torniamo all'operazione. Cosa accade dopo?

"C'è tutto un percorso da seguire. Ci sono pazienti che richiedono una correzione dell’eccesso di pelle. Dipende da caso a caso, logicamente è un supporto perché il paziente poi potrebbe non riuscire a muoversi liberamente. Quindi si rendono necessari alrti interventi di chirurgia ricostruttiva, volta anche a curare l'aspetto estetico. Ma quello è veramente lo step finale. Si parte da tutta un'altra serie di considerazioni trasversali: il fegato è l'organo più colpito dall'obesità ma c'è anche tutto un aspetto psicologico e sociale.. Per questo io chiedo sempre che insieme al paziente ci sia una persona cara ad accompagnarlo. Pensi che, almeno in Italia, molte persone obese rimangono chiuse in casa, escono solo per lo stretto necessario. ".

C'è un paziente o una storia che le sono rimasti particolarmente impressi?

"Faccio questo lavoro dal 1990 e ho migliaia di pazienti alle spalle. Di storie ne avrei tante. Ne ricordo una, simpatica, di un paziente che era dimagrito talmente tanto che all'aeroporto, tornando dall'Ungheria, non lo fecero passare perché la foto nel passaporto era ormai troppo diversa. Venne proprio bloccato, dovette intervenire l'ambasciata".

Si tratta di vere e proprie trasformazioni in alcuni casi, quindi...

"Sì, ho avuto pazienti che hanno perso più di 100 kg. Non senza conseguenze anche familiari".

In che senso?

"Le racconto questa: mi è capitato di alcune donne che mi riportavano un certo malumore dei mariti, che dicevano che erano completamente cambiate, che ormai avevano adottato uno stile di vita differente. Cose dell'altro mondo, mi viene da dire. Per questo è importante circondarsi di familiari che diano supporto".

Dottoressa Graziosi, la nutrizione può agevolare la perdita di un numero importante di kg?

"Assolutamente sì. La terapia nutrizionale può far perdere anche molti chili, sempre che sia personalizzata, sotto stretto controllo di un professionista ed accompagnata da adeguata attività fisica".

Qual è il miglior percorso da intraprendere?

"Rivolgersi ad un medico come prima istanza, sottoporsi ad esami diagnostici e strumentali, quindi con l’ausilio di un dietista elaborare un programma dietetico personalizzato. Molto importante anche la consulenza psicologica (psicoterapeuta e/o psichiatra)".

Cosa potrebbe fare la politica per incentivare la popolazione a seguire un'alimentazione corretta?

"Sicuramente campagne di sensibilizzazione ad una sana alimentazione a partire dai medici di base e pediatri e soprattutto dalle scuole, introducendo l’argomento proprio nel piano di studi. Solo partendo dalla base, secondo me, si può risolvere qualcosa. Anche l’introduzione della sugar tax penso che darebbe una mano. Al momento è in esame alla Camera Dei Deputati una proposta di legge che ha la finalità di riconoscere all’obesità attenzioni e risorse specifiche, per garantire una strategica ed efficace azione di prevenzione, contrasto e cura".