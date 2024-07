Arriva in Italia la polverina che invita i giovani a "sniffare"

La prima cosa che viene in mente è una: sembra cocaina. Sembra, ma non lo è. "Sniffy" è un "energy boost", una sorta di integratore alimentare che dà più forza, come se fosse un energy drink con un'unica, sostanziale differenza: non si beve, ma si inala.

Da qualche mese Sniffy spopola in Francia, tanto che il ministro della salute transalpino, Catherine Vautrin, ha espressamente ammesso la sua volontà di vietare il prodotto. Eppure a Milano da qualche settimana è possibile ricevere la "polverina magica" direttamente a casa. La gestualità effettivamente rimanda al consumo della "dama bianca": la polverina va sistemata su un tavolo, "stesa", disposta su una riga e poi inalata. Tanto che un altro dei marchi che a Milano si può ordinare a domicilio, "Koffkain", accanto alla boccetta regala anche una banconota già arrotolata.

Gli energy boost da "sniffare"

Un grammo di polvere tedesca contiene l'equivalente di 12 tazzine di caffè, oltre alla taurina e altre sostanze eccitanti. In effetti la differenza con Sniffy si sente. La carica è maggiore e a questa si aggiunge anche un leggero prurito al naso causato, probabilmente, dal pepe di Sichuan che pare sia usato per un presunto effetto tonificante oltre che per un - sempre presunto - aumento dell'energia creativa.

"Dati di vendita alla mano, posso dire che Sniffy è partita forte anche in Italia" spiega a Dossier Matteo Moretti, fondatore e amministratore di Justmary, che dalla distribuzione online di cannabis legale si è allargata anche a questi nuovi prodotti, messi in vendita a un prezzo tra i 25 e i 28 euro a confezione.