Starnuto e tosse in contemporanea: gli esplode l'intestino

Una serie di sfortunati eventi ha causato l'esplosione del colon in un paziente appena dimesso dall'ospedale. Lo sfortunato protagonista della storia ha 63 anni e viene dalla Florida, Stati Uniti. L'uomo stava facendo colazione con la moglie in una tavola calda per festeggiare la sua dimissione dall'ospedale. Appena quindici giorni prima era stato sottoposto a un intervento chirurgico per una recidiva di un vecchio tumore alla prostata. Ma nel giorno del primo controllo post intervento qualcosa è andato storto.

La storia è riportata dall'American Journal of Medical Case Reports. L'intervento aveva avuto successo, come appurato dalla visita di controllo effettuata alla clinica di Urologia. Le condizioni dell'uomo erano buone, la ferita appariva ben rimarginata e i punti erano stati rimossi. Così, dopo la visita di controllo lui e sua moglie sono andati a fare colazione per festeggiare.

Durante la colazione, l'uomo ha starnutito violentemente, per poi avere un colpo di tosse. L'uomo ha subito notato una sensazione di "bagnato", accompagnata da dolore al basso ventre. Guardando in basso, ha nota diversi pezzi di intestino rosa che sporgevano dalla ferita, da cui i punti erano stati da poco tolti. Il suo intestino era letteralmente esploso.

In quei momenti, l'uomo ha raccontato di non sapere cosa fare e lì per lì ha coperto l'intestino scoperto con la propria camicia. Temendo che qualsiasi movimento potesse arrecargli altri danni, la moglie ha chiamato l'ambulanza. Prima diagnosi dei medici sul posto: "Lacerazione con intestino esposto". Dopo aver rimosso una maglietta imbevuta di liquido, il paramedico ha notato una lacerazione verticale di circa 7,6 cm da cui sporgevano "grandi quantità di intestino".

In ospedale l'uomo ha subito un nuovo intervento, in cui tre chirurghi urologici hanno accuratamente ridotto l'intestino eviscerato nella cavità addominale per poi richiudere la ferita. Dopo sei giorni, il 63enne p stato, di nuovo, dimesso. La diagnosi, inusuale, è stata: "eviscerazione".