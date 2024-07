È TikTok il medico di cui i giovani si fidano di più

La ricerca di informazioni e suggerimenti sulla salute passa, sempre di più, dai profili di specialisti - oggi anche content creator - su TikTok (o altri canali digitali). Secondo una ricerca di Doxa Pharma condotta su un campione di 1.031 persone tra i 18 e i 54 anni che accedono abitualmente ai social network, per 4 persone su 10 è importante reperire informazioni sulla salute. E il 65 per cento di loro lo fa affidandosi agli health influencer.

Parliamo di medici, farmacisti, nutrizionisti e altri operatori sanitari che, in parallelo all'attività professionale, sono content creator abili nel condividere online dati e consigli. I temi più seguiti? Salute mentale (58 per cento), patologie, cura e prevenzione (57 per cento), salute alimentare (62 per cento) e sessuale (44 per cento), dermatologia e malanni stagionali (41 per cento).

Un fenomeno "che va analizzato e monitorato affinché si creino relazioni virtuose e trasparenti tra le aziende e gli utenti", spiega Pietro Pierangeli, fondatore e amministratore delegato dell'agenzia di comunicazione Honboard. A destare apprensione è però l'approccio che giovani e giovanissimi hanno su TikTok. In questo senso, uno studio di Hall & Partners rivela che il social network cinese sta diventando sempre più il luogo in cui la generazione Z e i millennial cercano suggerimenti sulla salute invece di recarsi dal proprio medico.

Chiedi al Dottor TikTok

Condotta in collaborazione con Think Next, la ricerca ha coinvolto oltre 100mila, tra uomini e donne, di età superiore ai 18 anni. Negli Stati Uniti, 59 milioni di persone - circa il 18 per cento della popolazione - si rivolge agli health influencer con un importante seguito su TikTok per ottenere informazioni sull'assistenza sanitaria e indicazioni su come affrontare le malattie croniche. Una percentuale che sale tra le nuove generazioni.

Numeri alla mano, un giovane su tre della generazione Z (i cosiddetti "nativi digitali", nati tra il 1997 e il 2012) e più di un quarto dei millennial (che è nato tra gli inizi degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta) si rivolge agli health influencer per discutere, affrontare e segnalare condizioni croniche e problemi di salute. Lo studio di Hall & Partners individua poi un ulteriore trend: i pazienti affetti da patologie importanti hanno più probabilità di rivolgersi a queste figure piuttosto che recarsi dal medico.

I numeri sono eloquenti: tra gli intervistati con patologie croniche, il 30 per cento evita di parlarne al proprio medico; un dato che sale al 63 per cento fra chi è affetto da malattie infiammatorie croniche intestinali, con il 28 per cento di questi pazienti che chiede lumi direttamente agli health influencer.

Rischi dell'autodiagnosi

Se è vero che TikTok rappresenta una risorsa per chi cerca o promuove contenuti, sono invece da evitare - a maggior ragione quando si parla di salute - la banalizzazione dei temi, l'opportunismo di certi professionisti del settore e (soprattutto) il cercare un'autodiagnosi sui social. Inoltre, proprio il modo in cui il social network cinese è strutturato (tendendo a privilegiare contenuti brevi) spesso non consente agli utenti di cogliere la complessità delle soluzioni mediche, inducendoli a tentativi fai da te.

Per proteggersi da eventuali rischi è bene mantenere una mentalità critica. Magari seguendo i suggerimenti che lo psicologo statunitense Ray W. Christner illustra in un articolo su Psychology Today: fruire dei social (non solo TikTok) come punto di partenza quando si ha una qualche curiosità, essere critici nei confronti di ciò che si osserva, fare una verifica incrociata delle informazioni ottenute rapportandole con quelle di siti web affidabili, evitare di cercare solo informazioni a conferma delle idee personali. Non da ultimo, conclude il professionista, "mettere al primo posto la propria salute, cercando sempre risposte autorevoli e affidabili".