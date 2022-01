Trapianto di fegato da positivo a positivo con tre dosi di vaccino: è la prima volta

Un trapianto di fegato dove donatore e ricevente sono entrambi positivi al Covid. L'intervento stato eseguito per la prima volta all'ospedale Molinette di Torino. Il paziente che ha avuto il nuovo organo si è contagiato di recente nonostante le otre dosi di vaccino, ma le condizioni stabili hanno permesso all'equipe di Renato Romagnoli, direttore del Centro trapianti di fegato, di portare avanti il delicato intervento, Come racconta TorinoToday, il fegato è stato espiantato da un 47enne morto per cause cerebrovascolari all'ospedale di Domodossola. Il ricevente è un 56enne della provincia di Torino, affetto da cirrosi complicata da neoplasia epatica primitiva, in lista al Centro trapianti della Città della salute e risultato positivo al tampone seppure asintomatico.

La sala operatoria diventa "Sala Covid"

La sala operatoria è stata convertita in "sala Covid". Il personale infermieristico e gli anestesisti hanno lavorato con le necessarie protezioni anti contagio. L’intervento è durato 7 ore e a fine trapianto si è deciso di somministrare una dose di anticorpi monoclonali e, come indicato dalla direzione delle Molinette, di trasferirlo in Rianimazione Covid.

Intervento riuscito

A meno di 24 ore dall'operazione, i medici parlando di uha buona funzione del fegato trapiantato e il paziente è estubato. "La funzione respiratoria e gli esami radiologici polmonari - dicono - sono attualmente nella norma e il paziente sta avendo un regolare decorso post-operatorio, mantenuto in isolamento presso l’Area semintensiva chirurgica del Centro trapianto fegato".