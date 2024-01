Tumore ai polmoni, la nuova terapia (in compresse) che frena la comparsa di metastasi

Una nuova terapia per il trattamento di una particolare tipologia di tumore al polmone è disponibile da poche settimane in Italia. Si tratta del farmaco "Lorlatinib" di Pfizer, per il quale l'Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato la rimborsabilità. Il nuovo trattamento, di tipo orale, sarebbe in grado di ridurre il rischio di progressione della malattia del 73%, ma non è destinato a tutte le tipologie di carcinoma polmonare, bensì a una specifica neoplasia.

A chi è rivolto il nuovo farmaco

Il farmaco è studiato specificamente per trattare il carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato Alk positivo, che colpisce una ristretta cerchia dei pazienti affetti da tumore, solitamente giovani (sotto i 50 anni) e non fumatori. La nuova terapia rappresenta un grande passo in avanti nel trattamento di questo particolare carcinoma, che risponde molto meno alla chemioterapia standard.

"Questi pazienti - spiega all'Ansa Silvia Novello, Ordinario di Oncologia al Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino - sono più giovani della media, in prevalenza non fumatori e in buone condizioni generali, ma con un'alta incidenza di metastasi cerebrali. Il sistema nervoso centrale è per loro un sito frequente di progressione della malattia; pertanto, la prevenzione delle metastasi cerebrali durante la prima linea di trattamento ha un ruolo fondamentale". "Questo farmaco - prosegue - è disegnato specificamente per superare la barriera ematoencefalica e agire a livello cerebrale, nonché per essere attivo in pazienti già trattati che hanno sviluppato resistenze".

L'efficacia del farmaco Lorlatinib è supportata dai risultati dello studio Crown, pubblicato alla fine del 2022 su The Lancet Respiratory Medicine. Tali dati, riporta AboutPharma, "hanno consentito di evidenziare la superiorità di Lorlatinib (rispetto ai trattamenti standard utilizzati finora, ovvero gli inibitori di ALK di seconda generazione) sia in termini di sopravvivenza libera da progressione sia di risposte obiettive e di controllo intracranico".

"La maggiore efficacia di Lorlatinib - sottolinea su AboutPharma Filippo de Marinis, direttore Divisione di Oncologia toracica all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, presidente Aiot (Associazione Italiana di Oncologia Toracica) e membro dello Steering Committee Crown - è stata evidenziata in tutti i parametri valutati, con una riduzione del rischio di progressione di malattia pari al 73%, mentre l'82% dei pazienti con metastasi cerebrali ha riscontrato una risposta intracranica, che è stata completa nel 71% dei casi. La terapia mirata continua, quindi, a portare risultati significativi, dimostrando anche benefici a lungo termine mai riscontrati prima in questi pazienti".