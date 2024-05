I tumori che vengono dall'acqua: cancro ai testicoli e infertilità, sotto accusa i Pfas

Il tumore ai testicoli e l'infertilità stanno aumentando in Italia a causa dei Pfas, pesticidi e derivati della plastica, sostanze inquinanti presenti nei prodotti di uso quotidiano e nell'ambiente. Composti chimici "che interferiscono con la funzione degli ormoni testicolari e - sia nell'uomo sia negli animali - determinano alterazioni del sistema endocrino-riproduttivo. Con importanti effetti sulla salute", afferma a Today.it Carlo Foresta, professore ordinario di endocrinologia all'Università di Padova.

Le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) - spiega Fondazione Veronesi - si trovano ovunque: dalle pentole antiaderenti, a indumenti e scarpe impermeabili, fino ad alcuni imballaggi alimentari, pesticidi e acque del rubinetto. Negli ultimi anni i Pfas e i loro derivati sono stati sotto indagine per l'effetto nocivo sulla salute. "Come dimostrano i dati scientifici, tra i rischi ci sono la riduzione della fertilità, il criptorchidismo (la mancata discesa dei testicoli nello scroto) e i tumori testicolari", puntualizza l'esperto.

Casi in aumento

Numeri alla mano, il professor Foresta precisa: "Gli ultimi dati dell'Airtum, l'Associazione italiana registri tumori, riportano un costante aumento di cancro del testicolo, il tumore solido più frequente nei giovani uomini (il 12 per cento di tutte le neoplasie tra i 15 e 49 anni), con 2.400 nuovi casi l'anno in Italia". Quali siano le cause di tale tendenza non è ancora dimostrato.

Al contempo però "è evidente - prosegue l'esperto - un rapporto tra le alterazioni della funzione testicolare e il forte inquinamento ambientale, come già documentato nei Paesi scandinavi”. Gli stessi Paesi nordeuropei, insieme alla Germania e alla Nuova Zelanda, hanno la più alta incidenza al mondo di questa malattia, che si verifica quando le cellule nei testicoli crescono e si moltiplicano, danneggiando il tessuto circostante.

Investire nella prevenzione

Il principio che l'uomo "forte" non deve ammalarsi induce a sottovalutare il rischio. A questo proposito, il professor Foresta (che di recente ha rimarcato l'importanza della vaccinazione contro il papilloma virus), ammette: "L'uomo è più esposto poiché, rispetto alla donna, non fa prevenzione". Ciò a differenza di quanto accade per altri tumori. Come il cancro del collo dell'utero (1 caso ogni 442 soggetti tra 0 e 49 anni) e che, grazie alla continua proposta di esami, ha visto una netta riduzione dei tassi di incidenza.

Per prevenirne la comparsa, l'autopalpazione testicolare è una misura da non sottovalutare. "Anzi, è un ottimo strumento di prevenzione secondaria che tutti gli uomini dovrebbero effettuare ogni mese", riprende l'esperto. Chiosando: "Con le precedenti campagne di screening abbiamo individuato 11 casi di tumore al testicolo in giovani tra 18 e 25 anni. Ciò attesta quanto siano importanti le politiche di informazione e sensibilizzazione.