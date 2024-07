La roulette degli ospedali: un paziente su dieci "subisce danni" durante il trattamento sanitario

Fornire un quadro d'insieme sullo stato di sicurezza dei pazienti e definire le principali aree di miglioramento. È il duplice obiettivo del Rapporto globale sulla sicurezza dei pazienti 2024, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e rivolto a decisori politici, leader clinici, operatori sanitari e assistenziali, sostenitori della sicurezza dei pazienti, accademici e ricercatori. Il documento misura i progressi di oltre cento Stati membri rispetto agli obiettivi strategici stabiliti nel Piano d'azione globale per la sicurezza del paziente 2021-2030, il cui motto è "arrivare ad eliminare i danni evitabili all'interno dell'assistenza sanitaria".

Nel dettaglio, le finalità del Piano sono: costruire organizzazioni affidabili; assicurare la sicurezza dei processi clinici; coinvolgere i pazienti e le famiglie; migliorare la formazione, le competenze e la sicurezza degli operatori sanitari nonché l'informazione, la ricerca e la gestione del rischio; promuovere la sinergia, i partenariati e la solidarietà. Nel chiedere agli Stati membri e alle parti interessate "un intervento congiunto per proteggere i pazienti dai danni", il direttore del dipartimento dei servizi sanitari integrati dell'Oms, Rudi Eggers, li esorta a "dare priorità alla sicurezza del paziente come elemento basilare della copertura sanitaria universale".

I numeri del report

Dal rapporto dell'Oms emerge che solo un terzo dei paesi ha sviluppato piani d'azione e programmi nazionali per la sicurezza dei pazienti. Fornire a quest'ultimi la possibilità di accedere facilmente alle proprie cartelle cliniche è basilare per migliorare la sicurezza e ad oggi circa l'80 per cento degli Stati membri dispone di procedure stabilite. Al contempo, soltanto l'11 per cento dei paesi ammette di aver stanziato risorse finanziare sufficienti per realizzare tutti gli interventi in agenda per la sicurezza dei pazienti. Per i professionisti della salute, invece, c'è una nota positiva: oltre il 70 per cento degli Stati membri ha compiuto rilevanti passi in avanti nel creare programmi nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro degli operatori sanitari.

Preoccupa però, riprende Eggers, che "le cure non sicure riguardano milioni di pazienti ogni anno; si stima che 1 paziente su 10 subirà danni derivanti da eventi avversi durante il trattamento sanitario". È bene ricordare che la stessa Oms rilascia regolarmente raccomandazioni fondate sulle evidenze e direttive per elaborare strategie rivolte ai propri Stati membri. Sono poi assai rilevanti gli appuntamenti annuali come il Global Ministerial Summits on Patient Safety, che dal 2016 riunisce esperti e decisori per discutere la qualità dell'assistenza sanitaria e approntare le misure necessarie per ottimizzarla.

Coinvolgere pazienti e famiglie

Proprio il miglioramento dei processi diagnostici per garantire la sicurezza del paziente è il tema scelto dall'Oms per celebrare, il prossimo 17 settembre, la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti. Attraverso lo slogan "fai la cosa giusta e rendila sicura", l'Organizzazione Mondiale della Sanità invoca un maggiore impegno per ridurre, in modo significativo, gli errori diagnostici attraverso interventi radicati nei processi, coinvolgendo in modo attivo i pazienti, le loro famiglie, gli operatori e i leader sanitari.

In particolare, il report dell'Oms rileva uno scarso coinvolgimento dei pazienti e delle famiglie, con solo il 13 per cento dei paesi che hanno rappresentanti dei pazienti nel consiglio di amministrazione della maggior parte degli ospedali. Una diagnosi accurata, invece, richiede un lavoro di squadra e un buon dialogo tra le parti coinvolte lungo l'intero processo diagnostico.