I vaccini a mRNA sono efficaci più a lungo del previsto?

Secondo l'istituto superiore di Sanità a 7 mesi dalla seconda dose non si osserva una riduzione significativa della protezione (fatta eccezione per alcuni gruppi specifici)

Quanto dura l'efficacia dei vaccini a mRNA? Il tema è dibattuto. Secondo un recente studio pubblicato su Lancet (e sottoposto a revisione tra pari), l'efficacia delle due dosi Pfizer contro l'infezione da Delta passerebbe dal 93% al 53% dopo quattro mesi, a fronte di una protezione dell'ospedalizzazione complessivamente elevata (93%) per tute le fasce di età fino a 6 mesi.

I dati comunicati oggi dall'Istituto superiore di sanità (Iss) lasciano invece presuppore che l'efficacia dei vaccini a mRna (e dunque Pfizer e Moderna) resti elevata nel tempo anche contro l'infezione. Almeno nella popolazione generale per la quale, "a 7 mesi dalla seconda dose, non si osserva una riduzione significativa di efficacia in termini di protezione dall'infezione (sintomatica o asintomatica), che rimane dell'89%".

È quanto viene affermato nel quarto report, a cura del Gruppo di lavoro ISS e Ministero della Salute 'Sorveglianza vaccini COVID-19' sull'analisi congiunta dei dati della sorveglianza integrata COVID-19 e dell'anagrafe nazionale vaccini. Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96% e 99%) a 6 mesi dalla seconda dose.

Quanto dura la protezione dei vaccini a mRNA: le conclusioni dell'Iss

Il rapporto si basa sui dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a mRna, seguite fino al 29 agosto 2021, riporta l'Iss. L'efficacia è stata valutata confrontando l'incidenza di infezioni (sintomatiche e asintomatiche), ricoveri e decessi a diversi intervalli di tempo dopo la seconda dose con quella osservata nei 14 giorni dopo la prima dose, considerato come periodo di controllo. Da quando Delta è diventata dominante si è osservato un calo nella protezione dall'infezione (scesa al 67%) che però potrebbe avere anche altre concause.

Queste le principali conclusioni: