Si può fare la terza dose e il vaccino antinfluenzale nello stesso giorno?

"Non ci sono indicazioni in senso contrario". Le parole del professor Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano.

"Non c'è problema nel vaccinare in una situazione di contestualità. È possibile fare il vaccino antinfluenzale e una eventuale terza dose anche lo stesso giorno, non sullo stesso braccio. Non ci sono indicazioni in senso contrario, anche nel fare i due vaccini in momenti molto ravvicinati". A parlare è il professor Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, ospite della trasmissione 'Iceberg' su Telelombardia.

Per Galli "sarebbe utile utilizzare la terza dose sugli anziani per migliorare la performance sulle vaccinazioni influenzali di 50,2% degli altri anni, cioè dobbiamo incentivarli i vaccini antinfluenzali soprattutto quest'anno". "Io credo anzi - ha detto - che le due vaccinazioni possano essere fatte a breve distanza, se uno non vuol farsela lo stesso giorno si può fare a brevissima distanza. L'indicazione dei 15 giorni è un criterio a spanne".

Galli critico sulla liberta di poter andare in tv

Galli ha commentato l'ordine del giorno, a firma del deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino, accolto dal Governo, rispetto alla presenza in tv dei virologi: "Qualcuno ha qualche desiderio del ministero della cultura popolare fascista per decidere chi parla e chi non parla. È una cosa che non sta in piedi a livello costituzionale. Rimarrebbero solo i politici a questo punto liberi di dire sciocchezze. Vogliamo che un professore universitario non possa essere libero di andare in tv a parlare? Questa è una vera idiozia, nemmeno Mussolini è arrivato a tanto".