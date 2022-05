Vaiolo delle scimmie: salgono a cinque i casi in Italia

Salgono a cinque i casi di vaiolo delle scimmie (Monkeypox) registrati in Italia. "Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani. Sono in corso gli accertamenti su altri casi sospetti", spiega l'istituto in una nota.

Sempre dallo Spallanzani comunicano che è stata completata "la prima fase dell'analisi della sequenza del Dna del Monkeypox virus dei primi tre casi di vaiolo delle scimmie osservati in Italia e seguiti presso l'Istituto romano". I campioni risultati postivi al Monkeypox virus "sono stati sequenziati per il gene dell'emoagglutinina (Ha), che consente l'analisi filogenetica del virus, e sono tutti risultati affini al ceppo dell'Africa Occidentale, con una similarità del 100% con i virus isolati dei pazienti in Portogallo e Germania. Potremmo essere anche in Italia di fronte a un virus 'paneuropeo' - ritengono gli specialisti dello Spallanzani - correlato con i focolai osservati in vari Paesi europei, in particolare quello delle Isole Canarie".

La diffusione del vaiolo delle scimmie inizia a preoccupare l'Oms, che valuta l'innalzamento del livello di emergenza. L'Organizzazione mondiale della sanità ha assicurato che "è possibile contenere la trasmissione dei casi di vaiolo delle scimmie nei Paesi in cui la malattia non è endemica". Ovviamente, si tratta di un virus di cui sappiamo ancora molto poco: soltanto l'analisi della sequenza genetica consentirà agli esperti di capire se c'è stata o no una mutazione.

Vaiolo delle scimmie: sintomi e durata della malattia

Ma quali sono i sintomi più comuni? Come riporta l'Ecdc, negli esseri umani il vaiolo delle scimmie si manifesta in maniera più lieve rispetto al vaiolo. Inizia con febbre, mal di testa e dolori muscolari. Come distinguere il vaiolo delle scimmie dal vaiolo? La principale differenza tra i sintomi che riguarda i recenti contagi è relativa all'ingrossamento dei linfonodi (linfoadenopatia), che invece non avviene nella malattia "classica". Il periodo di incubazione solitamente è di 7-14 giorni, ma può arrivare anche a 21.

Ecco i principali sintomi del vaiolo delle scimmie evidenziati dall'Ecdc

Febbre

Male alla testa

Dolori muscolari

Mal di schiena

Linfonodi ingrossati

Brividi

Inoltre, entro i primi tre giorni dalla comparsa della febbre il paziente sviluppa un'eruzione cutanea, che spesso inizia dal viso per poi diffondersi sul resto del corpo. La gravità delle lesioni progredisce con il passare del tempo, fino a raggiungere lo stato di pustole ed infine croste. La malattia dura in genere tra le due e le quattro settimane, ed in Africa uccide un paziente su dieci.

L'Oms: "Si può contenere, sintomi lievi"

La sorveglianza prosegue ma, come specificato dall'epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta dell'Organizzazione mondiale della sanità, che si occupa di malattie emergenti e zoonosi ed è Technical lead per Covid-19, "questo virus non è il Covid. Finora, anche se non ho i numeri esatti, stiamo parlando di meno di 200 casi fra confermati e sospetti. È una situazione contenibile, in particolare nei Paesi" non endemici "dove stiamo assistendo a questi focolai, in Europa e in Nord America. Ma non possiamo distogliere lo sguardo da ciò che sta accadendo in Africa e nei Paesi endemici". Intanto Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), ha pubblicato una prima valutazione del rischio della malattia: "La maggior parte dei casi attuali di vaiolo delle scimmie in Europa si è presentata con sintomi di malattia lievi e, per la popolazione più ampia, la probabilità di diffusione è molto bassa. Tuttavia, la probabilità di un'ulteriore diffusione del virus attraverso uno stretto contatto, ad esempio durante le attività sessuali tra persone con più partner, è considerata alta".