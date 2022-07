Vaiolo delle scimmie, la mappa dei Paesi europei più a rischio

Il vaiolo delle scimmie continua a preoccupare le autorità sanitarie di tutto il mondo. Nel bollettino di sorveglianza del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Organizzazione mondiale della sanità in Europa viene tracciata la "mappa" delle aree più a rischio. Sono Spagna, Francia, Germania e Belgio, che compaiono in rosso scuro. L'Italia è in rosso (tra 100 e i 499 casi) come Portogallo e Paesi Bassi, mentre sono in arancione Irlanda e Austria (tra 50 e i 99 casi). Giallo il resto dell'area monitorata con Ue, Paesi scandinavi, Islanda, Balcani occidentali e Turchia.

I casi indentificati in totale al 12 luglio in 35 Paesi europei sono 8.238. L'allarme è scattato il 3 aprile 2022. A contrarre il virus sono stati soprattutto uomini tra 31 e 40 anni. La maggior parte dei casi si è presentata con un'eruzione cutanea e sintomi come febbre, affaticamento, dolore muscolare, vomito, diarrea, brividi, mal di gola o mal di testa.

E' stata fissata per giovedì prossimo, 21 luglio, la riunione del Comitato di emergenza sull'epidemia in corso in diversi Paesi del mondo. E' la seconda riunione del panel di esperti su Monkeypox convocata dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Si deve stabilire se il vaiolo delle scimmie costituisce un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale (Pheic).