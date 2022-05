Vaiolo delle scimmie, la diffusione del virus è globale: "Fondamentale isolamento"

In tutto il mondo si è arrivati a circa 400 casi di vaiolo delle scimmie in meno di un mese. Gli esperti ribadiscono che non corriamo il pericolo di ua nuova pandemia ma il livello di attenzione resta alto. "I numeri del vaiolo delle scimmie stanno diventano importanti. Se mettiamo insieme i casi confermati con i sospetti, sono 400 in poche settimane in 25 Paesi del mondo. La diffusione del contagio è ormai globale", dice all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Bassetti spiega che "in pratica tutti i Paesi evoluti dal punto di vista sanitario hanno riportato dei casi e chi ancora non l'ha fatto lo farà a breve. I contagi iniziano a essere significativi e il fenomeno è destinato a crescere ancora, perché il tempo di incubazione di questa infezione arriva a 3 settimane e poi ci saranno i contagi da contatto. Complessivamente si sta agendo bene, il livello di allerta si è alzato e anche i cittadini si fanno vedere dai medici in caso di strani rush cutanei".

Da qui li monito alla prudenza. "E' importante l'isolamento fiduciario per quanto riguarda i contatti, non stiamo parlando di fare la quarantena obbligatoria come con il Covid, ma di non avere rapporti stretti con altre persone", precisa l'esperto. Per Bassetti "un passaggio potrebbe essere quello della vaccinazione dei contatti e pensare alla vaccinazione, visto che le dosi ci sono, di alcune categorie, che si potrebbe fare nelle prossime settimane. Complessivamente la gestione del fenomeno, anche per quello che abbiamo imparato con il Covid, è avvenuta in maniera attenta".

Vaiolo delle scimmie, cosa sappiamo

L'allerta è scattata il 7 maggio quando è stato segnalato il primo caso nel Regno Unito. Poi segnalazioni sono giunte rapidamente da vari Paesi. Per quanto riguarda l'Italia il primo caso di Monkeypox è datato 20 maggio.

Il ministero della Salute sintetizza così le caratteristiche del virus:

I sintomi del vaiolo delle scimmie comprendono di solito: febbre, intenso mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena e astenia;

I segni più frequenti sono: linfonodi ingrossati ed eruzioni o lesioni cutanee;

L'eruzione cutanea di solito inizia entro tre giorni dalla comparsa della febbre. Le lesioni possono essere piatte o leggermente rialzate, piene di liquido limpido o giallastro, possono formare croste, seccarsi e cadere. L'eruzione cutanea tende a concentrarsi sul viso, sul palmo delle mani e sulla pianta dei piedi. Può anche essere riscontrata sulla bocca, sulla zona perigenitale e sugli occhi;

I sintomi in genere durano da 2 a 4 settimane e scompaiono da soli senza trattamento;

Il virus si trasmette attraverso un contatto stretto con un caso sintomatico. L'eruzione cutanea, i fluidi corporei (come liquido, pus o sangue da lesioni cutanee) e le croste sono particolarmente infettivi;

Ulcere, lesioni o piaghe della bocca possono essere infettive e il virus può diffondersi attraverso la saliva o attraverso droplet (goccioline respiratorie) in caso di contatto prolungato faccia a faccia (a maggior rischio gli operatori sanitari, i membri della stessa famiglia e altri contatti stretti dei casi confermati). Il vaiolo delle scimmie può essere trasmesso anche con contatto diretto tra le lesioni durante le attività sessuali;

Anche indumenti, lenzuola, asciugamani o stoviglie contaminati dal virus di una persona infetta possono contagiare altre persone.

Vaiolo delle scimmie, cosa fare se si è positivi

La circolare del 25 maggio emanata dal ministero della Salute prevede che i casi confermati e sospetti di di vaiolo delle scimmie si mettano in autoisolamento. Chiunque ha sintomi riferiti al vaiolo delle scimmie deve contattare immediatamente il proprio medico.