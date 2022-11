300 videoconsulti di psicologia gratis: ecco come richiederli

A partire dal 25 novembre iDoctors.it e Today.it mettono a disposizione dei loro utenti 300 videoconsulti di psicologia gratuiti. L’idea è nata in considerazione del fatto che alla scadenza delle richieste per il bonus psicologo varato dal governo lo scorso ottobre le domande raccolte dal portale sono state oltre 350.000, ma le risorse a disposizione sono state sufficienti per erogarle ad un richiedente ogni 10. Inoltre, da un rapporto realizzato dalla Commissione europea, è emerso che su 300mila domande, oltre il 60% proviene da persone under 35: una platea che per estrazione generazionale è la più propensa all’utilizzo della tecnologia e quindi dei computer e della rete in tutte le sue declinazioni.

Proprio per questo abbiamo deciso di attivare la nostra iniziativa che, oltre a replicare l’idea del sostegno a questo tipo di bisogno, aggiunge la possibilità di effettuare la seduta tramite videoconsulto. È infatti importante anche ricordare che il Videoconsulto può rappresentare un primo passo per superare le resistenze, soprattutto in una persona giovane, a recarsi da uno specialista; si rende quindi possibile instaurare un primo contatto ed eventualmente pianificare un ciclo di sedute.