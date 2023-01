‘Tour della Prevenzione ANT 2023’: visite gratuite per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali

Sono oltre 300 le visite gratuite per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali che saranno effettuate a partire da gennaio - nei primi mesi del 2023 - dai professionisti di Fondazione ANT grazie all’importante contributo di LloydsFarmacia. Le visite, che riguarderanno la prevenzione dei tumori della tiroide, della mammella e del testicolo, si terranno a bordo dell’Ambulatorio Mobile ANT che toccherà diverse città italiane, a partire da Bologna (in Piazza Galvani, dal 16 al 20 gennaio) passando per Milano (in Piazza Missori, dal 13 al 17 febbraio), per finire in primavera con Prato e Modena. Le tappe sostenute da LloydsFarmacia fanno parte del ‘Tour della prevenzione’ che Fondazione ANT lancia per il suo 45° anniversario previsto nel 2023: 45 tappe lungo la Penisola, sostenute da altrettante aziende e realtà italiane, per offrire visite gratuite di prevenzione oncologica alla cittadinanza, a bordo dei due Ambulatori Mobili della Fondazione.

La prevenzione oncologica è oggi sempre più al centro della domanda dei cittadini, per la necessità di recuperare esami e controlli posticipati per la pandemia e per il progressivo avanzare di una crisi economica, che rischia di ridurre ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie per la salute. Per effetto dell’emergenza sanitaria, che soprattutto nei primi mesi del 2020 ha messo in sofferenza i programmi di screening nazionali e le attività ambulatoriali, la Sanità si trova ancora oggi a recuperare il tempo perduto, con differenze importanti tra le regioni e lunghe liste di attesa (quasi due anni per una mammografia, in alcuni casi) per i cittadini. A questo si aggiungono le difficoltà economiche, che impediscono alle persone di rivolgersi al privato. Nel Rapporto Bes Istat 2021 viene evidenziato come, già nel 2021, l’11% delle persone abbia dichiarato di aver rinunciato a visite ed esami per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio. In ragione della crisi economica che si sta delineando, è prevedibile una crescita di questa percentuale. Inoltre, come rilevato dalla ricerca “I numeri del cancro” diffusa nel dicembre scorso, nel 2022, in Italia, sono stimate 390.700 nuove diagnosi di cancro contro le 376.600 del 2020: l’incremento, in parte attribuibile al calo di nuove diagnosi negli anni precedenti, è stato di 14.100 casi.