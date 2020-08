Vaccino contro il Covid, si cercano volontari per la sperimentazione: prevista un'indennità

L'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma è alla ricerca di volontari per sperimentare il vaccino contro il coronavirus. L’impegno, si legge nell’appello, consiste in una visita per valutare lo stato di salute. Se idonei, i volontari dovranno sottoporsi ad altre otto visite nel corso di sette mesi. "La durata media di ciascuna visita è 30 minuti", spiega lo Spallanzani, mentre il giorno della vaccinazione bisognerà restare in osservazione presso l’ospedale per circa 4 ore.

Vaccino contro il coronavirus, lo Spallanzani di Roma cerca volontari

L’appello è rivolto a "volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto il Covid-19".

L’impegno dei volontari non sarà a titolo gratuito, ma verrà riconosciuta un’indennità "adeguata alla normativa vigente".

"Se rispondi a questi requisiti e vuoi dare un tuo contributo nella lotta al coronavirus chiama il numero 06/55170203 dalle 09:00 alle 17:00 o scrivi una mail a dirsan@inmi.it. Aiutaci a diffondere il messaggio con una condivisione".

Il piano per il vaccino

Il piano per arrivare al vaccino, sostenuto da Ministero della Ricerca con il Cnr e dalla Regione Lazio, con un impegno da 8 milioni di euro, e prodotto dalla ReiThera di Castel Romano, ha già visto chiudersi con risultati positivi la prima fase di sperimentazione sui topi. Ora si passa a quella decisiva sull'uomo. Si punta a rilevare la quantità minima di vaccino in grado di sviluppare gli anticorpi.