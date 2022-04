Zecca killer uccide un uomo

Un uomo è morto nel Maine (Stati Uniti d'America) dopo essere stato morso da una zecca. La vittima, residente nella contea di Waldo, avrebbe contratto il virus Powassan sviluppando sintomi neurologici. L'uomo è poi deceduto in ospedale secondo quanto riferito dal Maine Center for Disease Control and Prevention. Le autorità sanitarie hanno aggiunto che la vittima sarebbe stata infettata proprio nel Maine, probabilmente in seguito al morso di una zecca di cervo o di marmotta.

Le infezioni causate da questo genere di virus sono piuttosto rare: a partire dal 2015 in tutti gli Stati Uniti se ne sono contate circa 25 all'anno. Tuttavia, spiegano i sanitari, casi del genere sono in aumento. E dal momento che non esiste né un vaccino né ci sono medicinali specifici, l'unico modo per proteggersi è quello di prevenire le punture di zecca.

In ogni caso non tutte le persone che entrano in contatto con il virus Powasann si ammalano, specificano dai Cdc. I sintomi possono comparire da una settimana a un mese dopo il morso e possono causare febbre, mal di testa, vomito, debolezza, confusione, perdita di coordinazione, perdita di memoria, disturbi del linguaggio o convulsioni. Il virus può anche provocare seri problemi neurologici, come l'infiammazione cerebrale, nota come encefalite, che può rivelarsi mortale.